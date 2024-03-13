На 18% увеличились активы негосударственных пенсионных фондов за 2023 год – эксперт

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в Украине зарегистрировано 63 негосударственных пенсионных фонда, хотя деятельность на рынке осуществляли только 58 фондов. Общее количество участников украинских НПФ – 886,7 тысяч на конец 3 квартала прошлого года.

Большинство активов негосударственных пенсионных фондов – это ценные бумаги, депозиты, акции и т.д. В целом активы НПФ увеличились на 18% – до 4,8 млрд грн – за 2023 год.

Григорий Овчаренко говорит, что наиболее надежные сегодня инструменты – это ОВГЗ и депозиты. Это же отражено и в структуре активов НПФ. Наибольшую часть в активах украинских НПФ составляли в 2023 году ОВГЗ.

"Доля ОВГЗ (49,4%) приблизилась к законодательному максимуму в 50%, а доля депозитов в размере 43,1% выросла за счет уменьшения корпоративных и муниципальных облигаций. Акции, как самый рискованный инструмент в портфелях фондов, тоже продолжили уменьшаться, и составляют уже меньше процента от общего объема активов", – объяснил Григорий Овчаренко, директор по управлению локальными активами группы ICU.

Ярослав Савченко , директор Компании по управлению активами "Вселенная", объясняет, что и движущихся в Украине инвестиционных инструментов достаточно для обеспечения надежной и широкой диверсификации активов НПФ в условиях полномасштабной войны. Но реалии таковы, что большинство фондов инвестируют преимущественно в инструменты с фиксированной доходностью – ОВГЗ и размещают средства на депозитах (доля в активах 43%).

Однако, на рынке есть и фонды, которые более активно используют имеющиеся возможности, и инвестируют не только в "традиционные" банковские депозиты и ОВГЗ, но и в такие инструменты как валюта (доллары, евро, польские злотые), банковские металлы (золото), недвижимость, ценные бумаги иностранных эмитентов Также хорошей инвестицией в 2023 году были банковские металлы.

Банковские металлы представляют собой абсолютно ликвидный инвестиционный инструмент, что особенно важно в кризисных условиях. На 19,3% выросла цена золота в активах НПФ за 2023 год.

"Портфели акций ведущих иностранных компаний, находящихся в активах НПФ под нашим управлением, продемонстрировали в среднем рост на +26,5%. А отдельные позиции, как например акции INTEL Corporation и Tesla, продемонстрировали рост в +100% за год", – говорит Савченко.

Фото: ua.depositphotos.com