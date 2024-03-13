На 18% збілишилися активи недержавнах пенсійних фондів за 2023 рік – експерт

За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в Україні зареєстровано 63 недержавних пенсійні фонди, хоча діяльність на ринку здійснювали лише 58 фондів. Загальна кількість учасників українських НПФ – 886,7 тисячі на кінець 3 кварталу минулого року.

Переважна більшість активів недержавних пенсійних фондів – це цінні папери, депозити, акції й т.д. загалом активи НПФ збільшилися на 18% – до 4,8 млрд грн – за 2023 рік.

Григорій Овчаренко каже, що найбільш надійні сьогодні інструменти – це ОВДП та депозити. Це саме відображено й в структурі активів НПФ. Найбільшу частку в активах українських НПФ складали у 2023 році ОВДП.

"Частка ОВДП (49,4%) наблизилася до законодавчого максимуму в 50%, а частка депозитів у розмірі 43,1% зросла за рахунок зменшення корпоративних та муніципальних облігацій. Акції, як найризикованіший інструмент у портфелях фондів, теж продовжили зменшуватися, і складають вже менше відсотка від загального обсягу активів", – пояснив Григорій Овчаренко, директор з управління локальними активами групи ICU.

Ярослав Савченко, директор Компанії з управління активами "Всесвіт", пояснює, що існуючих в Україні інвестиційних інструментів достатньо для забезпечення надійної та широкої диверсифікації активів НПФ в умовах повномасштабної війни. Але реалії такі, що більшість фондів інвестують переважно в інструменти з фіксованою дохідністю – ОВДП та розміщують кошти на депозитах (частка в активах 43%).

Проте, на ринку є і фонді які більш активно використовують наявні можливості, та інвестують не лише в "традиційні" банківські депозити та ОВДП, а й в такі інструменти як валюта (долари, євро, польські злоті), банківські метали (золото), нерухомість, цінні папери іноземних емітентів. Також гарною інвестицією у 2023 році були банківські метали.

Банківські метали є абсолютно ліквідним інвестиційним інструментом, що особливо важливо в кризових умовах. На 19,3% зросла вартість золота в активах НПФ за 2023 рік.

"Портфелі акцій провідних іноземних компаній, які знаходяться в активах НПФ під нашим управлінням, продемонстрували в середньому зростання на +26,5%. А окремі позиції, як, наприклад, акції INTEL Corporation та Tesla, продемонстрували ріст у +100% за рік", – каже Савченко.

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