Названо число пенсіонерів-переселенців, що встигли пройти фізичну переідентифікацію

Фізичну переідентифікацію у відведений термін до 31 березня пройшли 212,8 тисячі пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до початку повномасштабної війни. Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, перевірка була необхідна, щоб переконатися, що державні кошти потрапляють в потрібні руки.

Зокрема, переідентифікацію пройшли:

особисто відвідавши відділення банків – понад 27 тисяч осіб;

через відеоконференцію – 46 тисяч осіб;

у консульських установах за кордоном – 356 осіб;

через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду – майже 73 тисячі осіб;

особисто відвідавши територіальні органи ПФ - 31,6 тисячі осіб.

У профільному відомстві підкреслюють, що фізична ідентифікація є загальноприйнятою світовою практикою. Процедура необхідна, щоб перевірити, чи людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони призначені.

У Міністерстві соцполітики наголошують, що всім пенсіонерам, які пройшли ідентифікацію, але ще не отримали виплати, пенсії надійдуть до кінця місяця.

Терміни проходження ідентифікації

З початку карантину у зв‘язку з Covid-19 норма щодо проходження фізичної ідентифікації пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, не застосовувалася. Однак після завершення карантину, з 1 липня 2023 року ця вимога відновила свою дію.

Таким чином, пенсіонери мали 9 місяців перехідного періоду, щоб подати заяву на проходження фізичної ідентифікації. При цьому уряд неодноразово продовжував строки на цю процедуру.

Додамо, що спочатку це викликало непорозуміння через те, що Ощадбанк почав розсилати повідомлення про відновлення фізичної ідентифікації до 1 вересня і пенсіонерів, і одержувачів соціальної допомоги з числа ВПО.

15 липня 2023 року Мінреінтеграції повідомило про досягнення домовленості, що Ощадбанк припинить зазначену SMS-розсилку, для отримувачів пенсій термін для ідентифікації буде продовжено до кінця січня 2024 року, а для отримувачів виплат ВПО її взагалі не застосовуватимуть, оскільки термін виплат обмежено шістьма місяцями.

На початку серпня уряд продовжив строки для ідентифікації пенсіонерів, що набули статусу ВПО до початку повномасштабної війни, але не до кінця січня, а до кінця грудня. Втім, перед завершенням відведеного терміну проведення процедури знову продовжили – вже до 31 березня 2024 року.

Чи можна поновити пенсію?

Ті пенсіонери, що не встигли пройти фізичну ідентифікацію до кінця березня, залишаться без виплат у квітні. Однак, як писало Delo.ua, права на виплату пенсій можна повернути. Зазначається, що можна спробувати подати заяву ще раз – адже постанова, яка зобов'язує пройти ідентифікацію, все ж не позбавляє можливості людей звернутися після 1 квітня і пройти цю процедуру.

Другим варіантом фахівці пропонують поновити право на виплати через суд – це стосується пенсіонерів, у яких немає смартфонів. Зазвичай суди першої інстанції після підтвердження особи зобов'язують Пенсійний фонд виплачувати пенсії на карткові рахунки, доступні для заявника.

Поновлення оформлення довідки ВПО в "Дії"

Нагадаємо також, що 8 квітня у застосунку “Дія” знову запрацював сервіс для оформлення довідки ВПО та грошової допомоги, який через проведення оновлень був недоступний з 1 листопада 2023 року.

У Мінцифри розповіли, що тепер оформити довідку та грошову допомогу від держави можна за кілька кліків одразу на всю родину: на себе, чоловіка або дружину та дітей. Раніше кожен член родини оформлював заяву особисто.

Крім того, після оновлення можна отримати довідку й виплати на дітей, які народилися вже після переїзду – дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження.