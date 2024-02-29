Нові правила допомоги ВПО з 1 березня 2024 року: для кого виплати будуть продовжені

З 1 березня 2024 року запрацюють нові правила допомоги ВПО, які передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94 "Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб".

Про це повідомили у КОДА.

"Найбільш нагальною для переселенців потребою є фінансова підтримка. Наразі ті, хто переїхав із територій, де тривають активні бойові дії, можуть отримати грошову допомогу від держави, подати заявку на виплати від міжнародних організацій, а також залишити запит на отримання допомоги від волонтерів", - зазначив директор департаменту соціального розвитку та ветеранської політики КОДА Ігор Мещан.

Згідно з постановою, виплати будуть продовжені:

на 6 місяців для ВПО з числа пенсіонерів;

для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи;

для дітей з інвалідністю;

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

для працездатних громадян, які стали на облік в Центр зайнятості або працевлаштувались.

Зазначається, що деякі категорії ВПО зможуть претендувати на продовження виплат з 1 березня після подачі нової заяви. Умовою для отримання допомоги є матеріальний стан сім’ї: розмір доходу на особу не має перевищувати 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність).

При цьому право на продовження допомоги надалі матимуть наступні категорії громадян, які вже в лютому можуть звернутися з заявами на подовження виплат:

родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій;

родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн;

родини, де один з членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною (за окремим переліком);

малолітні діти, які прибули без супроводу батьків;

вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

Умовою для отримання допомоги в сім’ях, де є працездатні особи, – працевлаштування таких осіб або реєстрація ФОП чи отримання допомоги на здобуття економічної самостійності чи отримання ваучера на навчання, та наявність у складі сім’ї дітей віком до 14 років.

Крім того, допомогу також зможе отримувати родина, в якій непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та сім’ї з дітьми, які навчаються в школі чи вищому навчальному закладі. Водночас, якщо після призначення допомоги на додаткові 6 місяців працездатний непрацюючий член родини, який не займається доглядом за дітьми чи особами з інвалідністю, не сприятиме своїй зайнятості (наприклад, зніметься з обліку в Центрі зайнятості), виплату допомоги буде припинено.

ВПО, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або зняті з обліку внутрішньо переміщених осіб через те, що вони повернулись до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть знову звернутись за призначенням допомоги на проживання.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з вимогою негайного перегляду змін у механізмі виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Він зауважив, що за попередніми оцінками, потенційно 1 мільйон ВПО можуть втратити право на допомогу, що може мати значні негативні наслідки для людей, які вже постраждали від війни.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.

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