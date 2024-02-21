Поїдуть на ТОТ або за кордон: Уряд закликають переглянути зміни у виплаті допомоги ВПО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з вимогою негайного перегляду змін у механізмі виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Про це омбудсмен написав у Тelegram.

Лубінець нагадав, що за попередніми оцінками, потенційно 1 мільйон ВПО можуть втратити право на допомогу, що може мати значні негативні наслідки для людей, які вже постраждали від війни.

"Для більшості ВПО, допомога на проживання — єдине джерело доходу. Втрата цієї допомоги може позбавити їх доступу до базових потреб та житла", - наголосив Лубінець.

Саме тому, у зверненні до Уряду омбудсмен акцентував на тому, що:

уряд не запровадив дієвих механізмів для заохочення ВПО до працевлаштування;

скасування виплати допомоги може стимулювати ВПО до повернення на ТОТ, небезпечні території або переміщення до інших країн;

використання значних фінансових ресурсів для евакуації людей із зони бойових дій стає нераціональним, коли людям відмовляють у базовій підтримці після переміщення, що спонукає їх повертатися назад.

"Сподіваюсь, що Уряд перегляне зміни щодо допомоги ВПО з урахуванням викладених зауважень у моєму зверненні", - підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, усім категоріям внутрішньо переміщених осіб до 1 березня цього року продовжили чинні умови соціальних виплат.

Хто з переселенців залишиться без підтримки, а для кого виплати зберігаються

Право на фінансову допомогу з 1 березня втратять ВПО, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;

уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.