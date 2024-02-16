Мінреінтеграції та МОМ планують збудувати 2 тис квартир для ВПО

16 лютого Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами підписали меморандуми про співпрацю, метою якого є будівництво житла для людей, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ініціатива буде проведена у Чернівецькій області (Хотинська та Чернівецька міські ради), Івано-Франківській області (Коломийська міська рада), Київській області (Ірпінська міська рада та Гостомельська селищна військова адміністрація), Вінницькій області (Агрономічна, Ладижинська і Хмільницька міські ради) та Львівській області (Старосамбірська, Дрогобицька та Кам’янка-Бузька міські ради).

Згідно з повідомленням, в даних регіонах планується збудувати 2000 квартир, які стануть домівкою для близько 6000 осіб, що потребують допомоги.

Фінансування проекту здійснюється за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW) з кошторисною вартістю проекту в 72,1 мільйон євро.

Ця ініціатива передбачає будівництво та реконструкцію 24 житлових об'єктів у різних регіонах України протягом 2024-2025 років, що є важливим кроком на шляху до відновлення країни та покращення умов життя її мешканців.

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук зазначила, що забезпечення внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення житлом є однією з головних задач уряду на найближчі роки, але для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів.

KfW допомагає з житлом для переселенців

7 грудня Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.

Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на 50 млн євро. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".

У 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на проєкт "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України". У межах проєкту передбачалося будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.