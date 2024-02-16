- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Мінреінтеграції та МОМ планують збудувати 2 тис квартир для ВПО
16 лютого Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами підписали меморандуми про співпрацю, метою якого є будівництво житла для людей, які постраждали внаслідок війни.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Ініціатива буде проведена у Чернівецькій області (Хотинська та Чернівецька міські ради), Івано-Франківській області (Коломийська міська рада), Київській області (Ірпінська міська рада та Гостомельська селищна військова адміністрація), Вінницькій області (Агрономічна, Ладижинська і Хмільницька міські ради) та Львівській області (Старосамбірська, Дрогобицька та Кам’янка-Бузька міські ради).
Згідно з повідомленням, в даних регіонах планується збудувати 2000 квартир, які стануть домівкою для близько 6000 осіб, що потребують допомоги.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Фінансування проекту здійснюється за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW) з кошторисною вартістю проекту в 72,1 мільйон євро.
Ця ініціатива передбачає будівництво та реконструкцію 24 житлових об'єктів у різних регіонах України протягом 2024-2025 років, що є важливим кроком на шляху до відновлення країни та покращення умов життя її мешканців.
Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук зазначила, що забезпечення внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення житлом є однією з головних задач уряду на найближчі роки, але для цього потрібна підтримка міжнародних партнерів.
KfW допомагає з житлом для переселенців
7 грудня Мінреінтеграції та Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву уклали угоду з німецьким банком KfW про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.
Зазначені кошти планують використати для виділення близько 400 нових пільгових житлових кредитів у 2024 році.
Окрім цього, в кінці листопада, KfW оголосив про надання Україні гранту на 50 млн євро. Дані кошти буде витрачено на рефінансування програми "Доступні кредити 5-7-9%".
У 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на проєкт "Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України". У межах проєкту передбачалося будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.