70% переселенців хочуть залишитися на новому місці проживання

За даними опитування, яке провело Агентство соціального консалтингу "Соціоконсалтинг", 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні висловили намір залишитися на своєму поточному місці проживання.

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Про це заявила Наталія Булига, керівниця відділу моніторингу і оцінки соціальних проєктів Агентства, під час презентації результатів дослідження "Моніторинг соціальної інтеграції ВПО", пише "Укрінформ".

Вона пояснила, що хоча деякі респонденти виразили сумнів щодо майбутнього та зазначили, що "важко відповісти" або планують "повернутися додому", більшість опитаних планує залишитися в тому місті, де їх опитували.

Ми розуміємо, виїжджати будуть ті пару відсотків, які вже роблять певні кроки для того, щоб виїхати, - шукають житло і роботу. Решта так чи інакше будуть жити в тому місті, де ми їх опитували, можливо, навіть і все життя”, - сказала Булига.

Окрім місця проживання, відповідно до результатів опитування, основними проблемами для ВПО є матеріальне становище, житло, зайнятість, доступність та якість освіти. Навіть проблеми, які знаходяться на нижньому рівні рейтингу, такі як доступність психологічної або юридичної допомоги, є важливими для близько третини опитаних.

Щодо матеріального становища, 56% респондентів повідомили про проблеми з задоволенням базових потреб, таких як їжа та одяг. Ця ситуація виникає з того, що лише трохи більше половини опитаних мають хоча б одну заробітну плату в сім'ї, а решта отримує різноманітні соціальні допомоги.

Булига також зауважила, що більшість респондентів, які мають роботу, також мають матеріальні проблеми.

Однією з найбільших турбот для ВПО є страх відсутності грошей на їжу та засоби для дітей. Більше того, багато опитаних поскаржилися на високі витрати на оренду житла та комунальні послуги, а також на недоступність житла.

Зазначається, що соціологи опитали 800 переселенців віком від 18 років в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Додамо, Кабмін вдосконалив порядок надання житла для тимчасового проживання переселенцям. Тепер ВПО можуть стати на облік громадян, у яких немає житла для тимчасового проживання, навіть якщо на момент їх звернення такого фонду немає.

Раніше повідомлялося, що на засіданні у вересні 2023 року Кабмін затвердив порядок функціонування місць проживання внутрішньо переміщених осіб.

Порядок визначає особливості роботи місць, які придатні для тимчасового проживання ВПО або осіб, які перемістилися з територій, де ведуться чи велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ.

Окрім цього, у 2023 році уряд Німеччини спрямував €50 млн на покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб. Передбачено будівництво/реконструкцію 24 об’єктів (1670 квартир) у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Київській областях.