70% переселенцев хотят остаться на новом месте жительства

По данным опроса, проведенного Агентством социального консалтинга "Социоконсалтинг", 70% внутренне перемещенных лиц в Украине выразили намерение остаться на своем текущем месте жительства.

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Об этом заявила Наталья Булига, руководитель отдела мониторинга и оценки социальных проектов Агентства, во время презентации результатов исследования "Мониторинг социальной интеграции ВПЛ", пишет "Укринформ".

Она пояснила, что хотя некоторые респонденты выразили сомнение в будущем и отметили, что "затрудняются ответить" или планируют "вернуться домой", большинство опрошенных планирует остаться в том городе, где их опрашивали.

Мы понимаем, выезжать будут те пару процентов, которые уже предпринимают определенные шаги для того, чтобы уехать – ищут жилье и работу. Остальные, так или иначе, будут жить в том городе, где мы их опрашивали, возможно, даже и всю жизнь”, - сказала Булига.

Кроме места жительства, согласно результатам опроса, основными проблемами для ВПЛ являются материальное положение, жилье, занятость, доступность и качество образования. Даже проблемы, находящиеся на нижнем уровне рейтинга, такие как доступность психологической или юридической помощи, важны для около трети опрошенных.

По поводу материального положения, 56% респондентов сообщили о проблемах с удовлетворением базовых потребностей, таких как еда и одежда. Эта ситуация возникает из того, что лишь немногим более половины опрошенных имеют хотя бы одну заработную плату в семье, а остальные получают различные социальные пособия.

Булига также отметила, что большинство респондентов, имеющих работу, также имеют материальные проблемы.

Одной из самых больших забот для ВПЛ является страх отсутствия денег на еду и средства для детей. Более того, многие опрошенные пожаловались на высокие расходы по аренде жилья и коммунальным услугам, а также на недоступность жилья.

Социологи опросили 800 переселенцев в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Добавим, Кабмин усовершенствовал порядок предоставления жилья для временного проживания переселенцам. Теперь ВПЛ могут стать на учет граждан, у которых нет жилья для временного проживания, даже если на момент их обращения такого фонда нет.

Ранее сообщалось, что на заседании в сентябре 2023 года Кабмин утвердил порядок функционирования мест обитания ВПЛ. Порядок определяет особенности работы мест, пригодных для временного проживания ВПЛ или лиц, переместившихся с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или временно оккупированных РФ.

Кроме этого, в 2023 году правительство Германии направило €50 млн на улучшение жилищных условий внутри перемещенных лиц. Предусмотрена строительство/реконструкция 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.