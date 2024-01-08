За трудоустройство ВПЛ государство компенсировало предпринимателям 181 млн грн

В 2023 году государство выплатило более 180 млн грн компенсаций свыше 8 тысяч работодателей за трудоустройство свыше 14 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом пишет правительственный портал.

"Более 8 тысяч работодателей получили от Правительства компенсацию в 2023 году за трудоустройство 14 400 украинцев, которые вынуждены были переехать из опасных регионов страны. Всего предпринимателям было перечислено 181 млн грн компенсации", - сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Продолжительность выплаты компенсации составляет три месяца, а для работодателей, трудоустраивающих лиц с инвалидностью – 6 месяцев.

В Минэкономики считают, что такая программа финансового стимулирования работодателей способствует более быстрому и успешному трудоустройству переселенцев, позволяя им обеспечить себя и свою семью.

По данным Минэкономики, в 2022 году программой воспользовалось более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 миллионов гривен за то, что взяли на работу около 18 тысяч ВПЛ.

Сколько получают работодатели

27 декабря Кабинет министров Украины увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство переселенцев и ВПЛ с инвалидностью.

С 1 января размер компенсаций для принимающих на работу переселенцев был установлен сначала на уровне 7,100 грн в месяц, а с апреля - до 8,000 грн. Предполагается, что на реализацию данной программы на 2024 год будет выделено 350 млн. грн.

Напомним, Кабинет министров разрешил предоставление компенсаций за трудоустройство внутренне перемещенных лиц недавно созданному бизнесу. Получить компенсацию сможет и предприятие, созданное после полномасштабного вторжения: для участия в программе ему нужно предоставить налоговую отчетность за последний отчетный период на дату подачи заявления на получение компенсации, а не за 2021 год, как это было раньше.

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