Кабмин разрешил соцпомощь семьям, не работавшим в Украине более трех месяцев, и ВПЛ, потерявшим работу

Кабинет министров 26 января принял постановление, расширяющее возможности назначения помощи малообеспеченным семьям. Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

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В ведомстве объясняют, что ранее помощь малообеспеченным семьям не могла назначаться, если в семье есть трудоспособные неработающие лица или люди, за которых не уплачивался единый соцвзнос в течение предыдущих трех месяцев перед обращением за помощью.

"Фактически это делало невозможным получение такой помощи семьями ВПЛ, которые переместились и в результате перемещения потеряли работу, а также семьями вынужденных украинских мигрантов, которые возвращаются из-за границы после длительного пребывания там. Отныне эта ситуация изменена", - отмечается в сообщении.

Таким образом, теперь помощь на шесть месяцев сможет назначаться для семей, вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие ЕСВ, и для семей ВПЛ, которые не работали или не платили ЕСВ в результате перемещения.

В то же время для содействия возвращению украинцев к экономически независимой и самостоятельной жизни выплата пособий малообеспеченным будет сочетаться с инструментами стимулирования к трудоустройству.

Так, если в семье ВПО или возвращающихся мигрантов есть трудоспособные лица, которые не работают, они должны в течение двух месяцев после назначения помощи содействовать своей экономической самостоятельности - то есть либо трудоустроиться, либо встать на учет в Государственном центре занятости, чтобы найти работу, или пройти (при необходимости) переобучение и переквалификацию.

Напомним, что помощь малоимущим назначается тем семьям, у которых совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Для трудоспособных лиц это 55% прожиточного минимума (1665,4 гривны), для детей – 140% (в возрасте до 6 лет – 3588,2 гривны, 6-18 лет – 4474,4 гривны), а для лиц, потерявших трудоспособность – 100% (2361 гривна). Помощь рассчитывается как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Отметим также, что 26 января правительство приняло постановление, предусматривающее продление выплат на проживание для ВПЛ до 1 марта текущего года без необходимости подавать дополнительные заявления.

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