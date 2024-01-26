Правительство продлило выплату помощи некоторым категориям ВПЛ: кого это касается

26 января правительство приняло постановление, предусматривающее продление выплат на проживание для ВПЛ до 1 марта 2024 года без необходимости подавать дополнительные заявления.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

С 1 марта большинству нынешних получателей выплат, относящихся к уязвимым категориям, будут продлены выплаты на 6 месяцев. Это касается:

Пенсионеров, пенсия которых на 1 января 2024 года не превышает 9 444 грн;

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольных детей;

Детей-сирот, детей без родительской опеки до 23 лет, родителей-воспитателей и приемных родителей.

Другие категории ВПЛ также будут иметь возможность продлить получение помощи на 6 месяцев после подачи нового заявления.

Кто будет получать выплаты с 1 марта

Отмечается, что для продолжения выплат необходимо, чтобы доходы семьи не превышали 9 444 грн на человека, что соответствует четырем прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность (или 37 776 грн для семьи, из 4 человек).

"Тем, кто отвечает критериям и кто обратится с новым заявлением в феврале - марте 2024 года помощь будет назначаться и выплачиваться, начиная с 1 марта", - говорится в сообщении.

Также дополнительная помощь будет предоставлена семьям с детьми до 14 лет, которые из-за особенностей обучения (гибридный формат или онлайн-обучение) или отсутствия возможности посещения детских садов не могут работать. Это касается как семей, проживающих в зонах активных боевых действий или потенциальной опасности, так и семей в относительно безопасных регионах Украины, где нет возможности отдать ребенка в детский сад, и обучение в школе ведется в онлайн-формате.

Также продление пособия предусмотрено для семей, где один из членов семьи осуществляет уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком.

Напомним, вчера министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что Минсоцполитики подало в Кабмин изменения в постановление о выплате переселенцам, где существенно смягчены критерии по категории лиц, имеющих право на такие выплаты.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

Поэтому в сентябре правительство приняло постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.

Источник фото: ua.depositphotos.com