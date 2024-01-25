Всем ВПЛ продлят выплаты до 1 марта, - Минсоцполитики

Всем категориям внутренне перемещенных лиц до 1 марта этого года продлят действующие условия социальных выплат.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Укринформ.

По ее словам, Минсоцполитики подало в Кабмин изменения в постановление о выплате переселенцам, где существенно смягчены критерии по категории лиц, имеющих право на такие выплаты.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

"Учитывая определенные трудности внутри перемещенных лиц, особенно в зимний период, например, найти работу, а также еще ряд дополнительных обстоятельств, которые могут осложнить для них переназначение помощи как для ВПЛ, мы совместно с правительством, по инициативе премьер-министра, решили абсолютно всем категориям до 1 марта продлить существующие условия выплат", - отметила Жолнович.

Она подчеркнула, что продление таких выплат в месяц требует более 6 миллиардов гривен.

"Это достаточно значительная сумма, однако мы ее нашли в своих резервах и готовы будем всем гражданам в рамках закрытия зимнего периода полностью продлить выплаты на тех условиях, которые есть", - отметила Жолнович.

Она пояснила, что с 1 марта выплаты автоматически будут продлены внутренне перемещенным пенсионерам с низким доходом, у которых пенсия меньше 9444 гривны.

"То есть пенсионерам с высоким доходом уровнем дохода, с высокими пенсиями помощь ВПЛ продолжаться не будет", - отметила глава Минсоцполитики.

Также автоматически продолжаются выплаты для людей с инвалидностью первой и второй групп, детям с инвалидностью, а также для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В то же время будут продолжены выплаты для внутренне перемещенных семей, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют небольшой уровень дохода, то есть менее 9400 гривен на каждого члена семьи.

"Так же мы будем продолжать помощь тем людям, которые проживают на условно безопасных территориях, но их дети не ходят в садики из-за нехватки мест. Тогда мы будем считать, что мама не работает по независимым от нее обстоятельствам, ведь вынуждена осуществлять уход за своими детьми" ", - подчеркнула Жолнович.

По ее словам, правительство очень гибко подходит к каждой категории. переселенцев, учитывает все обстоятельства, которые могут у них возникать. Вместе с тем, Жолнович подчеркнула, что все, кто могут работать, должны и должны работать, чтобы развивать экономику.

Выплаты ВПЛ: изменения с 1 февраля

С 1 февраля в Украине планировались изменения выплат внутренним переселенцам. Предполагалось, что право на финансовую помощь потеряют ВПЛ, которые:

зарегистрировались до 1 августа 2023;

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись в заброшенное место жительства;

отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;

получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;

уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

Поэтому в сентябре правительство приняло постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц", которое вносит изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.