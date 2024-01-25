Усім ВПО продовжать виплати до 1 березня, - Мінсоцполітики

Усім категоріям внутрішньо переміщених осіб до 1 березня цього року продовжать чинні умови соціальних виплат.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, передає Укрінформ.

За її словами, Мінсоцполітики подало в Кабмін зміни до постанови про виплату переселенцям, де суттєво пом'якшено критерії стосовно категорії осіб, які мають право на такі виплати.

Хто з переселенців залишиться без підтримки, а для кого виплати зберігаються

"Враховуючи певні труднощі внутрішньо переміщених осіб, особливо у зимовий період, наприклад, знайти роботу, а також іще ряд додаткових обставин, які можуть ускладнити для них перепризначення допомоги як для ВПО, ми спільно з урядом, за ініціативою прем'єр-міністра вирішили абсолютно всім категоріям до 1 березня продовжити існуючі умови виплат", - зауважила Жолнович.

Вона підкреслила, що продовження таких виплати на місяць потребує понад 6 мільярдів гривень.

"Це досить значна сума, проте ми її знайшли у своїх резервах і готові будемо всім громадянам в рамках закриття зимового періоду повністю продовжити виплати на тих умовах, які є", - зауважила Жолнович.

Вона пояснила, що з 1 березня виплати автоматично будуть продовжені внутрішньо переміщеним пенсіонерам з низьким доходом, у яких пенсія менша за 9 444 гривні.

"Тобто пенсіонерам з високим доходом рівнем доходу, з високими пенсіями допомога ВПО продовжуватись не буде", - зазначила очільниця Мінсоцполітики.

Також автоматично продовжуються виплати для людей з інвалідністю першої та другої груп, дітям з інвалідністю, а також для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Водночас буде продовжено виплати для внутрішньо переміщених родин, які працевлаштувалися торік, але мають невеликий рівень доходу, тобто менш як 9400 гривень на кожного члена сім’ї.

"Так само ми будемо продовжувати допомогу тим людям, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць. Тоді ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми", - наголосила Жолнович.

За її словами, уряд дуже гнучко підходить до кожної категорії переселенців, враховує всі обставини, які можуть у них виникати. Разом з тим Жолнович підкреслила, що всі, хто можуть працювати, мусять і мають працювати, щоб розвивати економіку

Виплати ВПО: зміни з 1 лютого

Із 1 лютого в Україні планувалися зміни щодо виплат коштів внутрішнім переселенцям. Передбачалося, що право на фінансову допомогу втратять ВПО, які:

зареєструвалися до 1 серпня 2023 року;

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.

Водночас допомогу автоматично подовжать ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 8372 грн;

отримувач виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;

отримувач доглядає за особами, які досягли 80-річного віку.

Також кошти й надалі отримуватимуть:

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, які не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;

переселенці, які протягом перших шести місяців отримання виплат працевлаштувалися, розпочали діяльність як ФОПи або отримали грант на бізнес/ваучер на навчання тощо і їх середньомісячний дохід не перевищує 6279 грн;

уповноважені особи/отримувачі, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.

Тому у вересні уряд прийняв постанову № 709"Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.