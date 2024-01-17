ВПО зможуть отримати гроші від ООН: що для цього потрібно зробити

Внутрішні переселенці мають змогу отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління верховного комісара ООН по справам біженців.

Про це повідомляє Благодійний фонд "Право на захист", передає пресслужба Мінреінтеграції.

У повідомленні йдеться, що отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини, а також ті, хто належить до вразливих категорій населення.

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3600 грн на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Потрібно надати такі документи:

1. Документ, що посвідчує особу.

2. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

3. Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

4. Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

5. Номер банківської картки для виплати допомоги.

6. Особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Зазначимо, що дізнатися подробиці та поставити запитання ви можете на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови, що передбачає продовження допомоги певним категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для яких термін виплат закінчується 1 лютого 2024 року.

Проєкт пропонує продовжити виплати для внутрішньо переміщених осіб пенсійного віку та тих ВПО, які через об'єктивні обставини не можуть працевлаштуватись.

Основна ідея полягає в тому, щоб поєднати виплати допомоги з наданням важливих соціальних послуг, зокрема, послуг з догляду за дітьми, таких як "муніципальна няня". Крім того, цей підхід має стимулювати працездатних членів родин активно шукати роботу, використовуючи грантові програми для підтримки власного бізнесу, проходження перепідготовки тощо.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.

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