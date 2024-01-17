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ВПЛ смогут получить деньги от ООН: что для этого нужно сделать
Внутренние переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Об этом сообщает Благотворительный фонд "Право на защиту", передает пресс-служба Минреинтеграции.
В сообщении говорится, что получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи, а также принадлежат к уязвимым категориям населения.
Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть, общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:
- имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);
- возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.
Следует предоставить следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).
3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки и т.п.)
4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).
5. Номер банковской карты для выплаты пособия.
6. Личный номер телефона.
Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.
Отметим, что узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: [email protected].
Напомним, что Министерство социальной политики разработало проект постановления, предусматривающий продление помощи определенным категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), для которых срок выплат истекает 1 февраля 2024 года.
Проект предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые в силу объективных обстоятельств не могут трудоустроиться.
Основная идея состоит в том, чтобы объединить выплаты пособия с предоставлением важных социальных услуг, в частности, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня". Кроме того, этот подход должен стимулировать трудоспособных членов семей активно искать работу, используя грантовые программы для поддержки собственного бизнеса, прохождения переподготовки и т.д.
Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.
Фото: ua.depositphotos.com