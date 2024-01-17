ВПЛ смогут получить деньги от ООН: что для этого нужно сделать

Внутренние переселенцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает Благотворительный фонд "Право на защиту", передает пресс-служба Минреинтеграции.

В сообщении говорится, что получить помощь могут люди, которые не получали ее раньше от международных организаций, имеют доход менее 5400 гривен на члена семьи, а также принадлежат к уязвимым категориям населения.

Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3600 грн на человека и покрывает трехмесячный период. То есть, общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 грн.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Следует предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность.

2. Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).

3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки и т.п.)

4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).

5. Номер банковской карты для выплаты пособия.

6. Личный номер телефона.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Отметим, что узнать подробности и задать вопросы можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: [email protected].

Напомним, что Министерство социальной политики разработало проект постановления, предусматривающий продление помощи определенным категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), для которых срок выплат истекает 1 февраля 2024 года.

Проект предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые в силу объективных обстоятельств не могут трудоустроиться.

Основная идея состоит в том, чтобы объединить выплаты пособия с предоставлением важных социальных услуг, в частности, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня". Кроме того, этот подход должен стимулировать трудоспособных членов семей активно искать работу, используя грантовые программы для поддержки собственного бизнеса, прохождения переподготовки и т.д.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

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