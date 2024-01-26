Уряд продовжив виплату допомоги деяким категоріям ВПО: кого це стосується

26 січня уряд ухвалив постанову, яка передбачає продовження виплат на проживання для ВПО до 1 березня 2024 року без необхідності подавати додаткові заяви.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

З 1 березня більшості нинішніх отримувачів виплат, які належать до вразливих категорій, буде продовжено виплати на 6 місяців. Це стосується:

Пенсіонерів, пенсія яких станом на 1 січня 2024 року не перевищує 9 444 грн;

Осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю до 18 років, тяжкохворих дітей;

Дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів і прийомних батьків.

Інші категорії ВПО також матимуть можливість продовжити отримання допомоги на 6 місяців після подачі нової заяви.

Хто отримуватиме виплати з 1 березня

Зазначається, що для продовження виплат необхідно, щоб доходи родини не перевищували 9 444 грн на людину, що відповідає чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність (або 37 776 грн для родини, з 4-ох осіб).

"Тим, хто відповідає критеріям і хто звернеться з новою заявою у лютому - березні 2024 допомога призначатиметься і виплачуватиметься, починаючи з 1 березня", - йдеться в повідомленні.

Також додаткова допомога буде надана родинам з дітьми до 14 років, які через особливості навчання (гібридний формат або онлайн-навчання) або відсутність можливості відвідування дитячих садків не можуть працювати. Це стосується як родин, що проживають у зонах активних бойових дій або потенційної небезпеки, так і родин у відносно безпечних регіонах України, де немає можливості віддати дитину до дитячого садка, і навчання в школі ведеться в онлайн-форматі.

Також продовження допомоги передбачено для родин, де один з членів сім'ї здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжко хворою дитиною.

Нагадаємо, вчора міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що Мінсоцполітики подало в Кабмін зміни до постанови про виплату переселенцям, де суттєво пом'якшено критерії стосовно категорії осіб, які мають право на такі виплати.

Раніше в Мінреінтеграції дійшли висновку, що майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують гроші помилково. Там стверджують, що іноді громадяни отримують виплати ВПО за померлих родичів. Також зафіксували випадки, коли двоє батьків (тато і мама) подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.

Тому у вересні уряд прийняв постанову № 709"Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.

Джерело фото: ua.depositphotos.com