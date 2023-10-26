Что нужно для возвращения украинцев из-за границы? В Минэкономики назвали основные факторы

Для возвращения украинцев из-за границы есть четыре основных фактора. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает "Укринформ".

По ее словам, речь идет о:

безопасности;

возможности быть трудоустроенным или начать собственный бизнес;

возможности обучения;

обеспеченности жильем.

"Конечно, фактор безопасности – это фактор номер один", - сказала Свириденко, пояснив, что Украина является потенциально наиболее заминированной страной в мире, а разминирование является главной предпосылкой восстановления.

Как отметила чиновница, без разминирования люди не смогут безопасно возвращаться в прифронтовые территории. Правительство поставило цель вернуть в использование 80% потенциально загрязненных территорий в течение 10 лет.

Сколько украинцев уехали за границу?

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 22 октября 2023 года, во всем мире зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых – в Европе.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - говорила директор учреждения Элла Либанова.

По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, особенно на отдельных территориях.