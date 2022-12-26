В Институте демографии сообщили, при каких условиях вернутся домой украинцы из-за границы

Война очень плохо скажется на населении и демографической ситуации, поэтому Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев.

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Об этом сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Радио Свобода".

"Мы много людей потеряем из-за повышения смертности, из-за снижения рождаемости. А наибольшее влияние численное окажет миграция… Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего сделать, так, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - сказала она.

По ее мнению, разделение общества в стране после войны будет и его не удастся избежать, но оно будет не критическим.

"Я скорее ожидаю такого ощущения превосходства со стороны тех, кто все время был здесь: "Вы там что там!? А вот мы – герои!"... Безусловно, разделение начнется. И претензии будут. Но я думаю, что разделение не перейдет в раскол", - добавила Либанова.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова сообщала, что начиная с 1994 года количество населения в Украине ежегодно сокращалось и сейчас здесь проживает около 34-35 миллионов человек.