Що треба для повернення українців з-за кордону? В Мінекономіки назвали основні фактори

Для повернення українців з-за кордону є чотири основні фактори. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає "Укрінформ".

За її словами, йдеться про:

безпеку;

можливість бути працевлаштованим або започаткувати власний бізнес;

можливість навчання;

забезпечення житлом.

"Звичайно, безпековий фактор – це фактор номер один", – сказала Свириденко, пояснивши, що Україна є потенційно найбільш замінованою країною у світі, а розмінування є головною передумовою відбудови.

Як зазначила чиновниця, без розмінування люди не зможуть безпечно повертатися в прифронтові території. Уряду поставив за мету повернути у використання 80% потенційно забруднених територій протягом 10 років.

Скільки українців виїхали за кордон?

За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 22 жовтня 2023 року, в усьому світі зафіксовано 6,2 млн біженців із України, 5,8 млн із яких – у Європі.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи заявляли, що Україна повинна створити сприятливі економічні умови для повернення українців з-за кордону.

"Якщо робочі місця тут з’являться, якщо буде позитивна динаміка і економічна, і в плані відбудови житла, то багато людей повернеться. А якщо ми не зможемо нічого зробити, то, на жаль, навіть ті, хто хотів би повернутися, не зможуть повернутися", – говорила директорка установи Елла Лібанова.

За її словами, Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.