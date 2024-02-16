Минреинтеграции и МОМ планируют построить 2 тыс. квартир для ВПО

16 февраля Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Международной организацией по миграции (МОМ), областными военными администрациями и территориальными общинами подписали меморандумы о сотрудничестве, целью которого является строительство жилья для людей, пострадавших в результате войны.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Инициатива будет проведена в Черновицкой области (Хотинский и Черновицкий городские советы), Ивано-Франковской области (Коломыйский городской совет), Киевской области (Ирпенский городской совет и Гостомельская поселковая военная администрация), Винницкой области (Агрономический, Ладыжинский и Хмильницкий городские советы), а так же Львовской области (Старосамборская, Дрогобычская и Каменка-Бугская городские советы).

Согласно сообщению, в данных регионах планируется построить 2000 квартир, которые станут домом для около 6000 нуждающихся в помощи.

Финансирование проекта осуществляется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии через Кредитное учреждение для восстановления (KfW) со сметной стоимостью проекта в 72,1 миллиона евро.

Эта инициатива предусматривает строительство и реконструкцию 24 жилых объектов в разных регионах Украины в течение 2024-2025 годов, что является важным шагом на пути восстановления страны и улучшения условий жизни ее жителей.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук отметила, что обеспечение внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения жильем является одной из главных задач правительства на ближайшие годы, но для этого требуется поддержка международных партнеров.

KfW помогает с жильем для переселенцев

7 декабря Минреинтеграции и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных 17 миллионов евро на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.

Кроме этого, в конце ноября KfW объявил о предоставлении Украине гранта на 50 млн евро. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В 2023 году правительство Германии направило €50 млн на проект "Улучшение жилищных условий внутри перемещенных лиц на востоке Украины". В рамках проекта предполагалось строительство/реконструкцию 24 объектов (1670 квартир) во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях.