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Категория
Общество
Дата публикации

Поедут на ВОТ или за границу: Правительство призывают пересмотреть изменения в выплате помощи ВПЛ

ВПЛ
Фото: Закарпатская ОВА

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к премьеру Денису Шмыгалью с требованием немедленного пересмотра изменений в механизме выплат пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

Об этом омбудсмен написал в Telegram.

Лубинец напомнил, что по предварительным оценкам, потенциально 1 миллион ВПЛ могут потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, уже пострадавших от войны.

"Для большинства ВПЛ, помощь на проживание - единственный источник дохода. Потеря этой помощи может лишить их доступа к базовым потребностям и жилью", - подчеркнул Лубинец.

Именно поэтому в обращении к Правительству омбудсмен акцентировал внимание на том, что:

  • правительство не ввело действенных механизмов для поощрения ВПЛ к трудоустройству;
  • отмена выплаты пособия может стимулировать ВПЛ к возвращению на ВОТ, опасные территории или перемещение в другие страны;
  • использование значительных финансовых ресурсов для эвакуации людей из зоны боевых действий становится нерациональным, когда людям отказывают в базовой поддержке после перемещения, что побуждает их возвращаться назад.

"Надеюсь, что Правительство пересмотрит изменения помощи ВПЛ с учетом изложенных замечаний в моем обращении", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, всем категориям внутриперемещенных лиц до 1 марта этого года продлили действующие условия социальных выплат.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

Право на финансовую помощь с 1 марта лишатся ВПЛ, которые:

  • зарегистрировались до 1 августа 2023;
  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;
  • вернулись в заброшенное место жительства;
  • отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

  • среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;
  • получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;
  • получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

  • студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;
  • переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;
  • уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

Автор:
Светлана Манько