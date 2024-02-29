Новые правила помощи ВПЛ с 1 марта 2024 года: для кого выплаты будут продлены

С 1 марта 2024 года заработают новые правила помощи ВПЛ, которые предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

Об этом сообщили в КОГА.

"Наиболее насущной для переселенцев потребностью является финансовая поддержка. В настоящее время те, кто переехал с территорий, где продолжаются активные боевые действия, могут получить денежную помощь от государства, подать заявку на выплаты от международных организаций, а также оставить запрос на получение помощи от волонтеров", – отметил директор департамента социального развития и ветеранской политики КОГА Игорь Мещан.

Согласно постановлению, выплаты будут продолжены:

на 6 месяцев для ВПЛ из числа пенсионеров;

для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;

для детей с инвалидностью;

для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

для трудоспособных граждан, вставших на учет в Центр занятости или трудоустроившихся.

Отмечается, что некоторые категории ВПЛ смогут претендовать на продление выплат с 1 марта после подачи нового заявления. Условием для получения пособия является материальное состояние семьи: размер дохода на человека не должен превышать 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

При этом право на продление помощи в дальнейшем будут иметь следующие категории граждан, которые уже в феврале могут обратиться с заявлениями на продление выплат:

семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий;

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком (по отдельному перечню);

малолетние дети, прибывшие без сопровождения родителей;

беременные женщины (начиная с 30 недели беременности).

Условием для получения помощи в семьях, где есть трудоспособные лица, – трудоустройство таких лиц или регистрация ФЛП либо получение пособия на получение экономической самостоятельности или получения ваучера на обучение и наличие в составе семьи детей младше 14 лет.

Кроме того, помощь также сможет получать семья, в которой неработающее трудоспособное лицо на дату обращения зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, но еще не трудоустроившееся, и семьи с детьми, обучающимися в школе или высшем учебном заведении. В то же время, если после назначения пособия на дополнительные 6 месяцев трудоспособный неработающий член семьи, не занимающийся уходом за детьми или лицами с инвалидностью, не будет способствовать своей занятости (например, снимется с учета в Центре занятости), выплата пособия будет прекращена.

ВПО, которые получали помощь и отказались от нее, или сняты с учета внутренне перемещенных лиц из-за того, что они вернулись в оставленное место жительства, но снова были вынуждены из него уехать, также смогут снова обратиться за назначением помощи на жительство.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к премьеру Денису Шмыгалю с требованием немедленного пересмотра изменений в механизме выплат пособия на проживание внутренне перемещенным лицам. Он отметил, что по предварительным оценкам, потенциально 1 миллион ВПЛ могут потерять право на помощь, что может иметь значительные негативные последствия для людей, уже пострадавших от войны.

Ранее в Минреинтеграции пришли к выводу, что почти 180 тысяч внутренне перемещенных лиц получают деньги по ошибке. Там утверждают, что иногда граждане получают выплаты ВПЛ за умерших родственников. Также зафиксировали случаи, когда двое родителей (папа и мама) подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

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