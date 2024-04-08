В "Дію" вернули сервисы для ВПЛ: что добавили нового

В "Дії" снова работает сервис для оформления справки ВПЛ и денежной помощи. Теперь все это можно оформить за несколько кликов сразу на всю семью.

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Оставили дом из-за войны, но до сих пор нет справки внутренне перемещенного лица? Вернули сервис в "Дію" с удобными обновлениями и доработками, которые внедрялись совместно с Министерством социальной политики", - говорится в сообщении.

В Минцифре отмечают, что теперь оформить справку и денежную помощь от государства можно за несколько кликов сразу на всю семью: на себя, мужа или жену и детей. Раньше каждый член семьи оформлял заявление лично на себя.

Также можно получить справку и выплаты на родившихся уже после переезда детей — данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении.

Как воспользоваться сервисом

1️ . Сначала нужно обновить "Дію". Затем зайти в приложение, и нажать: Сервисы - Услуги для ВПЛ - Помощь для ВПЛ;

2️ . Далее нужно указать свое текущее местонахождение и подтвердить геолокацию;

3️ . В случае подачи заявления на партнера или ребенка добавить информацию о них;

4️ . Выбрать карту "єПідтримка", чтобы получать денежную помощь;

5️ . Указать, какая помощь необходима — потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке, и оставить контактные данные.

Справка ВПЛ появится рядом с другими цифровыми документами, а средства будут поступать на карту "єПідтримка" того, кто подавал одно заявление для всех.

В Минцифре отмечают, что сервис доступен только для украинцев, у которых еще нет справки ВПЛ.

В Минсоцполитики отметили, что люди, выехавшие за границу или находящиеся на временно оккупированной территории, не могут получить справку ВПЛ и помощь.

Напомним, комплексная услуга для ВПЛ на портале "Дія" была недоступна с 1 ноября 2023 года из-за проведения обновлений.

Кто из переселенцев останется без поддержки, а для кого выплаты сохраняются

Напомним, с 1 марта 2024 года заработали новые правила помощи ВПЛ, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.01.2024 № 94 "Некоторые вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц".

Право на финансовую помощь с 1 марта потеряли ВПЛ, которые:

зарегистрировались до 1 августа 2023 года;

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин;

вернулись на оставленное место жительства;

отбывают наказание или осуждены за коллаборационизм.

В то же время помощь автоматически продлят еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 8372 грн.;

получатель воспитывает троих и более детей младше 18 лет;

получатель ухаживает за лицами, достигшими 80-летнего возраста.

Также средства и дальше будут получать:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, которые не зарегистрированы или не проживают в общежитии;

переселенцы, которые в течение первых шести месяцев получения выплат трудоустроились, начали деятельность как ФЛП или получили грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п. и их среднемесячный доход не превышает 6279 грн;

уполномоченные лица/получатели, потерявшие трудоспособность, в том числе достигшие пенсионного возраста, и получающие пенсию, размер которой не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.

Фото: ua.depositphotos.com