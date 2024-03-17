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Экономика
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Правительство увеличило размер соцпомощи детям погибших защитников-добровольцев

Правительство увеличило размер соцпомощи детям погибших защитников-добровольцев
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Детям погибших защитников и защитниц Украины, добровольно участвовавших в обороне Украины, и не входивших в состав добровольческих формирований территориальных общин увеличили сумму выплат социальной помощи в три раза.

Об этом сообщает Минреинтергация.

"Речь идет о детях погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, которые добровольно участвовали в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, и не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин", - отмечается в сообщении

Согласно сообщению, с 1 апреля размер выплаты для одного ребенка вырастет с 2361 гривны до 7800 гривен, а для семей с двумя и более детьми – до 6100 гривен за каждого ребенка.

Как получить статус "ребенок войны"

Право на получение статуса "ребенок войны" предоставляют при определенных обстоятельствах. Его предоставляют гражданам Украины, которые в период войны с РФ не достигли 18 лет.

Податься на получение статуса "ребенок войны" можно, если несовершеннолетнее лицо в результате российской агрессии:

  • получила ранения, травмы, увечья;
  • стала жертвой физического, сексуального насилия;
  • была похищена или незаконно вывезена за пределы Украины;
  • ее заставили участвовать в действиях военизированных или вооруженных формирований;
  • незаконно содержалась, в частности, в плену;
  • подвергалась психологическому насилию.

Чтобы оформить статус "дети войны", нужно подать заявку. Это могут сделать законные представители ребенка (родители, усыновители, опекуны) или близкие родственники (сестра/брат, бабушка/дедушка, тетя/дядя); супруг законного представителя (отчим/мачеха); сотрудник органа опеки и попечительства, работающего с ребенком.

На государственном уровне дети, ставшие жертвами российской агрессии, не получают финансовую помощь за статус "ребенок войны". Однако они также имеют право получить статус ВПЛ, как и взрослые, и   получать соответствующие выплаты. Такая помощь детям во время войны включает целевую поддержку для получения образования и деньги на проживание внутри перемещенным лицам – 3 тыс. грн в месяц для детей.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко