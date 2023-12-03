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В Украине создали онлайн-гид по правам человека
В Украине появился новый онлайн-гид, называемый Human Rights Guide. Данное руководство было разработано Центром гражданских свобод в сотрудничестве с Baltic Human Rights Society.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Human Rights Guide дает понятное объяснение прав граждан Украины с помощью конкретных примеров и ситуаций по их повседневной жизни. Кроме того, эта платформа может быть полезна специалистам, чье профессиональное поле связано с правами человека, таких как юристы, судьи и правозащитники.
Также она предназначена для использования в формальном и неформальном образовании, адресованном профессорам, учителям и студентам.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В руководстве можно найти контактную информацию, которую можно использовать в случае нарушения ваших прав. Этот ресурс доступен как на украинском, так и на английском языках и его можно просмотреть по этой ссылке.
Также стоит отметить, что ранее был запущен бесплатный обучающий курс для высших учебных заведений на образовательной онлайн-платформе Prometheus. Курс содержит полезную информацию о социальных правах и гарантиях, медицинском обслуживании, трудоустройстве и образовании.
Источник фото: ua.depositphotos.com