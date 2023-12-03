В Украине создали онлайн-гид по правам человека

В Украине появился новый онлайн-гид, называемый Human Rights Guide. Данное руководство было разработано Центром гражданских свобод в сотрудничестве с Baltic Human Rights Society.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Human Rights Guide дает понятное объяснение прав граждан Украины с помощью конкретных примеров и ситуаций по их повседневной жизни. Кроме того, эта платформа может быть полезна специалистам, чье профессиональное поле связано с правами человека, таких как юристы, судьи и правозащитники.

Также она предназначена для использования в формальном и неформальном образовании, адресованном профессорам, учителям и студентам.

В руководстве можно найти контактную информацию, которую можно использовать в случае нарушения ваших прав. Этот ресурс доступен как на украинском, так и на английском языках и его можно просмотреть по этой ссылке.

Также стоит отметить, что ранее был запущен бесплатный обучающий курс для высших учебных заведений на образовательной онлайн-платформе Prometheus. Курс содержит полезную информацию о социальных правах и гарантиях, медицинском обслуживании, трудоустройстве и образовании.

Источник фото: ua.depositphotos.com