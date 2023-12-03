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В Україні створили онлайн-гід із прав людини
В Україні з'явився новий онлайн-гід, який називається Human Rights Guide. Цей посібник був розроблений Центром громадянських свобод у співпраці з Baltic Human Rights Society.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Human Rights Guide надає зрозуміле пояснення прав громадян України за допомогою конкретних прикладів і ситуацій з їхнього щоденного життя. Крім того, ця платформа може бути корисною для фахівців, чиє професійне поле пов'язане із правами людини, таких як юристи, судді і правозахисники.
Також вона призначена для використання у формальній та неформальній освіті, адресованій професорам, вчителям та студентам.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У складі посібника можна знайти контактну інформацію, яку можна використовувати у випадку порушення ваших прав. Цей ресурс доступний як українською, так і англійською мовами і його можна переглянути за цим посиланням.
Також варто зазначити, що раніше був запущений безкоштовний навчальний курс для вищих навчальних закладів на освітній онлайн-платформі Prometheus. Курс містить корисну інформацію про соціальні права та гарантії, медичне обслуговування, працевлаштування та освіту.
Джерело фото: ua.depositphotos.com