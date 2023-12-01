10 безкоштовных курсів для українців від Prometheus: яку освіту можна здобути

Українська освітня платформа Prometheus за підтримки Посольства США в Україні та в партнерстві з Міністерством освіти і науки України запускають Всесвітній онлайн університет. Так, українці та українки отримають доступ до світових курсів безкоштовно та українською мовою.

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Протягом наступних трьох років Prometheus першим в Україні перекладе українською мовою та зробить 50 світових онлайн-курсів доступними на своїй платформі безкоштовно. Наразі для реєстрації доступно 10 курсів.

Про це повідомили в Prometheus.

Проєкт включає програми від Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту, університетів Мічигана, Дюка, Джонса Гопкінса, Дюка, Іллінойса та Каліфорнійського університету.

Перші 10 курсів, доступних для реєстрації:

Освіта для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю через війну

В Україні стартував урядовий експериментальний проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості.

Наразі навчання проводиться у центрах професійно-технічної освіти ДСЗ у Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові, Полтаві, Сумах, Рівному та Івано-Франківську. Охочі можуть самостійно обирати професії або програми підвищення кваліфікації із затвердженого переліку.

Під час навчання забезпечується безоплатне проживання, а також компенсація проїзду для тих, хто проходитиме його не за місцем офіційної реєстрації. Результатом навчання може бути здобуття повної або часткової професійної кваліфікації. Передбачено видачу диплому державного зразка.

Для подання заяви на отримання послуги треба заповнити онлайн-форму на сайті edveteran.dcz.gov.ua. Вона буде автоматично відправлена до відповідного центру зайнятості.