Чого чекати IT-галузі та фахівцям у 2024 році?

Як компанія підтримує команду під час війни, які виклики стоять перед великим бізнесом-експортером IT-послуг і чого чекати галузі у 2024 році.

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Після 24 лютого я точно знаю, що під час критичної ситуації відбувається найпотужніший краш-тест команд. Ми усвідомили на досвіді, наскільки ефективно ми побудували системи командної взаємодії, наскільки вони міцні та як вони працюють. За майже два роки повномасштабної війни ми стали набагато краще розуміти, що таке команда і командна робота, як сильно ми залежимо один від одного.

Коли я бачила, як команда фінансів під обстрілами робила все, щоб люди отримали допомогу і винагороду, команда адміністрування облаштовувала сховища, HR працювали з людьми в стані найсильнішого стресу, IT робили все, щоби дані були в безпеці, це викликало захват та сильне відчуття довіри. Це мій новий досвід, який потужно укріпив віру в команду. У 2022 ми повністю сфокусувалися на тому, щоби забезпечити підтримку кожного фахівця компанії, який того потребував.

Що допомогло нам зберегти ефективність?

Минулого року ми керувалися трьома принципами, щоб підтримувати ефективність роботи команди: постійний зв’язок з колегами, забезпечення стабільного доступу до мережі та збереження відчуття безпеки у фахівців.

Постійний зв’язок є необхідним, аби оперативно реагувати на запити та потреби, зокрема, в релокації. Під час відключень світла ми допомогли в релокації 779 фахівцям та їх сім’ям. Щоб забезпечити стабільний доступ до мережі, ми відкрили 10 додаткових міні-офісів. Це допомогло 500 нашим інженерам отримати безперебійний зв’язок і світло. Крім того, важливо було знайти нові проєкти для тих, у кого вони закінчились — так ми допомогли 1700 інженерам отримати нові ролі й почуватися у безпеці.

Нещодавно ми опитали понад 700 наших спеціалістів, аби дізнатись, що їх мотивує рости професійно. Виявилось, що на першому місці прагнення саморозвитку, і вже на другому – збільшення винагороди. В топ потрапило також і бажання нарощувати конкурентність на міжнародному ринку, бо нашій команді важливо, аби ми мали змогу працювати з топовими закордонними клієнтами. Це – важлива частина реалізації потенціалу та заохочення нашої команди.

З 2019 року наша компанія інвестувала понад 6 мільйонів доларів у професійний розвиток і підвищення кваліфікації фахівців в регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частина цих вкладень припадає на інженерні таланти саме в Україні. Понад половина наших інженерів пройшли курси на платформі GlobalLogic Education. Ми створили цей ресурс для постійного професійного розвитку наших спеціалістів. Це допомагає фахівцям вдосконалювати професійний рівень та відчувати, що в них є перспективи та розвиток, навіть під час обмежень на відрядження для підвищення кваліфікації.

З точки зору менеджементу, на початку повномасштабного вторгнення був найважчий період, як у всіх бізнесів – все змінювалося дуже швидко. GlobalLogic вже довгий час має План безперервності бізнесу, так званий BCP (Business Continuity Plan). Компанія чітко дотримувалась цього плану, і це дало результат: ефективність фахівців та процесів компанії залишаються стабільно високими (близько 100%). Проте навіть із наявним планом потрібно було швидко отримувати та аналізувати зворотний зв'язок від команди, приймати рішення. Нам вдалося в стислі терміни повернутися до фокуса на розвитку спеціалістів, які забезпечують стійкість компанії у довгостроковій перспективі.

Основні навички, які допомогли мені особисто – вміння делегувати та довіряти команді, готовність покладатися на колег. Я працюю з професіоналами, які віддані своїй роботі, яких запалюють виклики, які готові спробувати нове, навіть попри загрозу помилитися. Ці люди демонструють фантастичну стійкість. Я надихаюся їх роботою, вмотивованістю, вчуся в них — це постійно штовхає мене робити більше і краще для команди.

Зараз ми знову плануємо речі “в довгу”. Без ілюзій, що завтра все різко стане добре, як колись. Ми ведемо планомірне стратегічне планування бізнес-процесів із урахуванням усіх, навіть найгірших кризових сценаріїв. Вже наприкінці 2022 році ми робили кроки, які свідчать про нашу готовність працювати на довшу перспективу. GlobalLogic стала частиною Дія.City, ми плануємо переводимо наших фахівців на гіг-контракти, нових людей наймаємо одразу на цих умовах.

Чого чекати IT-галузі та фахівцям у 2024?

Експортна виручка ІТ в Україні наразі скорочується через війну та глобальну рецесію. Ринок завжди віддзеркалює геополітичну ситуацію. Цей тренд буде продовжуватися, поки в країні йдуть активні бойові дії, але одразу після їх закінчення можна розраховувати на швидке відновлення ринку. Українські фахівці мають високий професійний рівень, вони гнучкі, адаптивні. За сукупністю цих факторів та за цінами на послуги український бізнес має потенціал для конкуренції з гравцями зі Східної Європи

На глобальному рівні конкуренція росте. Хвиля звільнень, що розпочалася наприкінці 2022 року у світовій ІТ-індустрії, продовжується: за 2023 рік без роботи залишилося 240 тис. працівників галузі глобально. Це на 50% вище, ніж минулого року. Навіть такі гіганти ринку, як Google, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, звільняють своїх працівників. Влітку та у вересні цей тренд уповільнився, але з жовтня знову набирає обертів. Як наслідок, маємо перенасичення ринку фахівцями та підвищення вимог до них. Це сприяє загостренню конкуренції. І між фахівцями, і між компаніями, які надають послуги розробки цифрових продуктів.

Українські компанії, через нестабільну ситуацію, активні бойові дії та можливі блекаути, викликають у зарубіжних інвесторів настороженість, навіть попри зусилля гравців ринку для підтримки ефективності команд. Спрацьовує не раціональний, а емоційний фактор – ”краще інвестувати в розробку в компаніях, з якими ми зможемо особисто зустрітися, пройти chemistry test, і в безперебійності роботи яких ми будемо впевнені”. Зарубіжні замовники хочуть бачити інженерів та менеджерів особисто, це завжди було важливим фактором роботи експортерів IT-послуг.

Майже весь дохід GlobalLogic в Україні отримує від іноземних клієнтів. Понад 60% прибутку нам приносять розробки для компаній зі списку Fortune 500. Виконання цих замовлень завжди потребувало особистих зустрічей – це знайомства із замовниками, перемовини, спільні воркшопи тощо. До повномасштабного вторгнення наші фахівці здійснювали близька 3000 закордонних відряджень щорічно, навіть під час пандемії – понад 1350 на рік. Зараз ці відрядження майже неможливі, і відсутність особистих контактів дається взнаки. Як наслідок, і бізнес, і країна недоотримує валютні надходження.

Для укладання нових контрактів та продовження чинних, закордонним замовникам необхідні і особисті контакти, і гарантія стабільності роботи команди. На IT-бізнес, за даними уряду, зараз загалом припадає всього 11 000 бронювань – це дуже мало. Фактично, це всього близько 4% індустрії, яку IT-Ukraine на кінець 2022 року оцінювала у майже 275 000 фахівців. Зараз український IT-бізнес потребує щонайменше додаткового інструменту, який дозволить ключовим фахівцям здійснювати короткочасні відрядження – мова про поїздки на 1-3 тижні. За умови появи такого інструменту, ми зможемо активізувати перемовини та залучати нових клієнтів активніше, як і підтримувати та розвивати поточні партнерські стосунки. Але бронювання, як воно є, на жаль наразі не спроможне вирішити для ІТ індустрії критичну проблему в бізнес-тріпах.

Підсумовуючи: допоки в Україні продовжуються бойові дії та діє поточний режим обмежень на відрядження та бронювання, західні інвестори будуть досить обережними з рішеннями щодо продовження чи початку реалізації проєктів в Україні. Крім того, війна на Близькому Сході та загальна економічна криза поки що не дають надій на швидку стабілізацію – ані для бізнесу, ані для кандидатів, які шукають роботу.

Проте в Україні сильні та конкурентні фахівці, тому невдовзі після стабілізації ситуації на фронті можна розраховувати на швидке зростання ринку та приток замовників. Оптимізму додає відновлена енергосистема та поточні результати роботи ППО – є надія, що це дозволить компаніям підтримувати безперебійну роботу і взимку, а це для замовників безперечний плюс.