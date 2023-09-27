Інженери назвали найперспективніші IT-спеціальності

Інженери IT-компанії GlobalLogic розповіли про найбільш перспективні IT-спеціальності та чи допомагає профільна освіта у робочих задачах.

GlobalLogic опитала своїх фахівців про те, як та чому вони навчаються. У опитуванні взяли участь майже 700 спеціалістів компанії з різним рівнем досвіду. За результатами опитування стало відомо найбільш перспективні спеціальності, що потрібно для старту IT кар'єри та роль англомовного контенту у навчанні.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Так, результати опитування показали, що 68% фахівців GlobalLogic вважають Data Science, Artificial Intelligence та Machine Learning найперспективнішими напрямами для вивчення.

До першої десятки також увійшли DevOps, Data Analysis, Embedded, Full Stack, Mobile, Backend, Frontend, Project Management та Business Analysis.

При цьому лише 20% опитаних спеціалістів вважають, що для старту кар'єри в ІТ достатньо отримати профільну вищу освіту. Решта впевнена, що на додачу потрібне додаткове навчання та практика. Так, більшість опитаних регулярно відвідує професійні курси та/або навчається самостійно.

Водночас знання іноземних мов значно розширює перелік джерел для отримання знань. Це підтверджують і результати опитування: 85% респондентів навчаються переважно англійською мовою.

Яких фахівців треба готувати вже cьогодні

За словами заступниці Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, зарад перед Україною стоїть багато викликів, які змушують державу робити радикальні інвестиції, створювати нові продукти та рішення, щоб змінити хід війни. Також треба інвестувати у поступові інновації та покращувати ці продукти та процеси, які вже є у держави. Для прикладу, в Україні вже навчили 10 тисяч операторів дронів і планується навчити ще таку ж саму кількість людей в рамках проєкту “Армія дронів”.

Щодо професій Валерія вважає, що наразі в є унікальним те, що всі спеціальності об’єднує базові та просинуті цифрові навички.

Як зазначив співзасновник та керівник сайту Work.ua Артур Міхно, згідно зі статистикою, всі виробничі спеціальності потрібно активно розвивати в Україні. Зараз конкурс на професійне навчання найбільший, ніж у ВУЗах, де лише 5-7 людей на місце, а у перших інколи до 20.