Инженеры назвали самые перспективные IT-специальности

Инженеры IT-компании GlobalLogic рассказали о наиболее перспективных IT-специальностях и помогает ли профильное образование в рабочих задачах.

GlobalLogic опросил своих специалистов о том, как и чему они учатся. В опросе приняли участие около 700 специалистов компании с разным уровнем опыта. По результатам опроса стали известны наиболее перспективные специальности, необходимые для старта IT карьеры и роль англоязычного контента в обучении.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, результаты опроса показали, что 68% специалистов GlobalLogic считают Data Science, Artificial Intelligence и Machine Learning наиболее перспективными направлениями для изучения.

В первую десятку также вошли DevOps, Data Analysis, Embedded, Full Stack, Mobile, Backend, Frontend, Project Management и Business Analysis.

При этом только 20% опрошенных специалистов считают, что для старта карьеры в IТ достаточно получить профильное высшее образование. Остальные уверены, что вдобавок требуется дополнительное обучение и практика. Так, большинство опрошенных регулярно посещают профессиональные курсы и/или обучаются самостоятельно.

В то же время с иностранными языками значительно расширяет перечень источников для получения знаний. Это подтверждают и результаты опроса: 85% респондентов учатся преимущественно на английском.

Каких специалистов нужно готовить уже сегодня

По словам заместителя Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, зарядов перед Украиной стоит много вызовов, заставляющих государство делать радикальные инвестиции, создавать новые продукты и решения, чтобы изменить ход войны. Также нужно инвестировать в постепенные инновации и улучшать эти продукты и процессы, которые уже есть у государства. Например, в Украине уже научили 10 тысяч операторов дронов и планируется научить еще такое же количество людей в рамках проекта "Армия дронов".

Относительно профессий Валерия считает, что сейчас уникально то, что все специальности объединяет базовые и продвинутые цифровые навыки.

Как отметил соучредитель и руководитель сайта Work.ua Артур Михно, согласно статистике, все производственные специальности нужно активно развивать в Украине. Сейчас конкурс на профессиональное обучение больше, чем в ВУЗах, где только 5-7 человек на место, а у первых иногда до 20.