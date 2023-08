Как айти-компании используют бенч во время войны - оценки участников IT-рынка

В условиях рецессии экономики IT-работодатели при необходимости отправляют айтишников на бенч. Речь идет о периоде, когда сотрудник не работает, но может получать зарплату. В то же время айти-компания ищет для специалиста новый проект. В айтишке признаются, что бенч остается достаточно популярной практикой не только в период роста отрасли, но и в кризис. Больше о том, какие социальные пакеты могут получить айти-специалисты во время войны, Delo.ua рассказывает в статье "Есть ли "плюшки" в IT. Какие бонусы ждут специалистов в айти-компаниях во время войны и кризиса".

Так, в P2H бенч считают полезным инструментом, поскольку новые запросы от клиентов могут появляться в любой момент, так что нужно быть готовыми к таким "поворотам".

"Рынок IT очень изменчив, только за последние пару-тройку лет он несколько раз очень резко менялся. Поэтому лучше всегда иметь игроков для новых проектных команд", - рассказывает Head of Employer Brand and Communications в P2H Kсения Романюта.

Часть специалистов, если нет актуальных проектов, может находиться на бенче и в Sigma Software. Это не удивительно во время глобальной рецессии, поскольку клиенты осторожно могут запускать новые проекты, говорит HR-директор компании Юлия Остроух. Но команда менеджеров продаж активно работает, чтобы получать новые заказы, поэтому специалисты могут выйти из бенча в любое время.

"Однако люди, временно оказывающиеся на бенче, имеют возможность посвятить время собственному профессиональному образованию и росту. Также они приобщаются к инициативам образовательной платформы Sigma Software University и становятся тренерами, спикерами, менторами. Кроме того, специалисты принимают участие в пробоно и социально значимых проектах, в том числе, в сотрудничестве с государством и ведущими профессиональными сообществами", – объясняет Юлия Остроух.

А в N-iX говорят, что раньше активно набирали специалистов на бенч с целью быстрого запуска проектов. Теперь в условиях оптимизации затрат для некоторых клиентов компания привлекает сотрудников на резерв для поиска им нового проекта.

"В течение января и февраля 2023, во время пика глобальной волны сокращений, около 3% наших специалистов перевели на бенч. Сейчас мы наблюдаем определенное улучшение на рынке и даже видим некоторый рост", - говорит VP People Operations в N-iX Александр Шатный.

По его словам, сейчас на полностью оплачиваемый бенч в N-iX привлекают контракторов для уже открытых или потенциальных вакансий на проектах: "А остальным сотрудникам предлагаем оставаться в компании на неоплачиваемом бенче и активно ищем для них новые возможности", - объясняет Шатный.

Ранее сообщалось, что в геймдев мужчины зарабатывают в среднем 2315 евро, а женщины – 1544 евро.

Больше о том, на какой социальный пакет можно рассчитывать сейчас в айтишке, читайте в материале Delo.ua "Есть ли "плюшки" в IT. Какие бонусы ждут специалистов в айти-компаниях во время войны и кризиса".