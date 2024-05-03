В Бородянке "исчезли" 20 млн грн, выделенных на восстановление поселка

Во время ревизии Бородянского поселкового совета аудиторы Северного офиса Государственной аудиторской службы обнаружили ущерб на 19,8 миллиона гривен. Денежные средства были выделены на восстановление населенного пункта после российской оккупации, говорится в сообщении аудиторов.

Отмечено, что основная часть нарушений на сумму 14 миллионов гривен – это отсутствие металлопластиковых окон, которые обязывался установить поселковый совет в рамках восстановления региона.

К тому же, аудиторы выяснили, что работы по восстановлению окон и дверей проводились по завышенным ценам, что привело к неэффективному использованию 5,2 миллиона бюджетных гривен.

Наживались дельцы и на ремонте поврежденных домов: в ходе ревизии выяснилось, что отдельные лица получали двойное финансирование за счет других налогоплательщиков. Согласно чек-листам по программе "єВідновлення", на эти нужды была предоставлена денежная помощь на сумму 2,6 миллиона гривен. Однако аудиторы выяснили, что такая же сумма, по счетам, была израсходована на те же работы, что привело к их фактическому удвоению.

Информацию о выявленных нарушениях Госаудитслужба передала в Офис Генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, что ущерб, нанесенный инфраструктуре поселка Бородянка Киевской области от российской оккупации, по оценке аналитиков KSE Institute, составил 148,4 миллиона долларов на сентябрь 2022 года.

В Бородянке было разрушено и повреждено 1534 здания, из которых большая часть - это дома жилого фонда. Кроме того, были уничтожены почти все ключевые здания административной инфраструктуры — 6 из 8 правительственных и административных зданий, отделения полиции, 2 из 4 почтовых отделений, 2 пожарные станции.

Хищения в Гостомеле

Напомним, что в декабре 2023 года Государственная аудиторская служба выявила факты, свидетельствующие о существенных нарушениях и злоупотреблениях в процессе восстановления поврежденного в результате боевых действий и агрессии России имущества в поселке Гостомель Киевской области.

Аудиторы выяснили, что средства на восстановление выделялись и подрядчики их оперативно осваивали, "забыв" при этом выполнить свои основные обязательства – отремонтировать или отстроить разрушенные дома. Общая сумма нарушений, выявленных во время ревизии поселковой администрации в 2022-2023 годах, составила более 21 миллиона гривен.

В то же время еще в июне 2023 года Бюро экономической безопасности разоблачило схему присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации через заключение в 2022-2023 годах договоров на проведение работ по устранению аварий в жилищном фонде в результате боевых действий, а также обустройства.

При этом ущерб Гостомеля от боевых действий KSE Institute оценил почти в 343 миллиона долларов по состоянию на август 2022 года. Отмечается, что в Гостомеле было разрушено почти 40% - 4,5 тысяч из 11,8 тысяч - существующих зданий. В частности, полностью или сильно разрушены 905 объектов.