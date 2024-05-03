Россия разрушила и повредила более 250 тысяч украинских домов: сколько будет стоить восстановление

За период полномасштабной войны Россия разрушила или повредила в Украине 250 тысяч жилых зданий, около 4 тысяч школ, более тысячи больниц и много других гражданских объектов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабинета министров напомнил, что согласно отчету по оценке убытков и потребностей, возникших вследствие широкомасштабного вторжения России (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA3), потребности на восстановление Украины составляют 486 миллиардов долларов.

“Продолжается борьба за свободу Украины. Но уже сейчас мы планируем восстановление, привлекаем партнеров и ищем ресурсы. Наша неизменная принципиальная позиция – Россия должна за все заплатить сполна”, - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что 2 апреля в "Дии" заработала возможность подать заявление в международный реестр ущерба, нанесенного российской агрессией, данные из которого должны стать основой для будущих репараций. Пока речь идет о заявлениях на возмещение за уничтоженное или поврежденное жилье.

Замороженные российские активы должны работать на Украину

Премьер Денис Шмыгаль также рассказал, что президент Владимир Зеленский поставил правительству четкую задачу – сделать так, чтобы замороженные на Западе российские активы работали в пользу Украины. В рамках выполнения этой задачи создается отдельная подгруппа, которая будет непосредственно работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом: туда войдут представители министерств, парламента, ОПУ, НБУ, украинские и иностранные эксперты.

Кроме того, по словам главы правительства, Украина дискутирует с партнерами о конкретных механизмах того, как именно Россия должна заплатить.

“Во время визита правительственной делегации в США прошли неформальные встречи относительно перспектив и путей конфискации. Провели важный круглый стол по этому поводу с участием представителей стран G7. Благодарны Канаде, в частности вице-премьере Христе Фриланд за организацию модерации. Были представители ЕС, Швеции, Польши”, – рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что в конце апреля в Офисе президента Украины заявили, что конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление и защиту объектов энергетики Украины.

Конфискация замороженных активов РФ: позиция партнеров

Напомним также, что в январе верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к согласию по использованию средств, полученных от процентов от замороженных активов России и могут направить их в Украину. Однако Киев сообщил западным союзникам, что предоставление процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Украине надеются получить активы в полном объеме.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что было бы законно конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, а министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично раскритиковал такую позицию, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7) в этом вопросе.

Со своей стороны, Германия вообще решительно выступает против идеи конфисковать замороженные активы российского Центробанка для финансирования восстановления и военной помощи Украине. Берлин слишком сильно боится того, что от Германии также потребуют репараций, передает The Wall Street Journal.

На фоне таких разногласий страны Большой семерки ищут более реальные альтернативные пути использования российских средств для помощи Украине, пишет Financial Times. В частности, рассматривается идея Бельгии, которая хранит около 190 миллиардов евро резервов российского ЦБ в Euroclear. Кроме этого, европейские страны избегают непосредственного изъятия активов РФ из-за опасений возможной "мести".