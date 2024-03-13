Насорили на полмиллиарда: аудиторы подсчитали экологический ущерб от незаконной свалки под Бородянкой

В результате загрязнения земель в Бородянском территориальном обществе незаконной утилизацией твердых бытовых отходов на Бородянской свалке, общине был нанесен ущерб почти на 630 млн грн.

Об этом сообщает Государственная аудиторская служба Украины.

Аудиторы из северного офиса Госаудитслужбы и специалисты Государственной экологической инспекции обнаружили серьезные нарушения при утилизации отходов из Бородянки и соседних населенных пунктов на полигоне, не предназначенном для таких целей. При этом объем мусора составляет почти 876 тыс. м3.

В результате в селе Новое Залесье поврежден земельный участок площадью 13,35 га (эквивалентно 20 футбольным полям), ему нанесен ущерб на сумму 39 млн грн. Общий ущерб от загрязнения земель составил более 590 млн грн.

Установлено, что отходы на свалку доставлялись транспортом, не принадлежащим коммунальной организации Бородянского поселкового совета "Благоустройство-Бородянка", а также - без соответствующих разрешений. Это принесло злоумышленникам более 4,6 млн. грн. незаконного дохода.

Сообщается, что специалистами было проведено обследование состояния почв и установлено превышение показателей содержания аммония, хлоридов и нитратов.

После завершения проверки все необходимые материалы будут направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Ранее ведомство сообщало, что коммунальное предприятие "Благоустройство-Бородянка", использующее полигон, не располагает всеми необходимыми разрешительными документами для осуществления хозяйственной деятельности по захоронению твердых бытовых отходов.

Выяснилось, что полигон не оборудован необходимыми средствами для утилизации отходов и не прошел обязательную экологическую оценку, что создает угрозу для окружающей среды и здоровья граждан из-за риска загрязнения подземных вод, рек и колодцев.

Аудиторы также установили, что в течение почти трех лет предприятие занималось вывозом мусора на полигон без официально утвержденных тарифов на эти услуги, платя более 1,14 млн грн за транспортировку отходов двум компаниям с почти одноковыми названиями. Приблизительно 883 тыс. грн было перечислено ООО "Утилсервис", а более 250 тыс. грн - ООО "УТИЛ-СЕРВИС".

Аудиторы отмечают, что по данным системы Prozzorro в конце 2022 г. и в 2023 г. ООО "УТИЛ-СЕРВИС", ООО "Утилсервис", ООО "Укр-Эко-Сервис" заключали договоры на услуги по размещению твердых бытовых отходов на полигоне в с. Новое Залесье, собранных и вывезенных не только из поселка Бородянка, но и других населенных пунктов Бучанского района на сумму более 2,5 млн грн.

Таким образом, бездействие должностных лиц "Благоустройство-Бородянка" привело к незаконному размещению твердых бытовых отходов другими компаниями на коммунальной земле, получившим более 3,64 млн грн дохода.

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Киевская областная военная администрация и города Бровары, Борисполь и Фастов Киевской области подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве в рамках строительства двух мусороперерабатывающих заводов. Проекты будут реализовываться за счет кредитов европейских банков. Сейчас также ведутся переговоры с инвесторами.