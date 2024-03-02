В Украине утвердили технические требования к мусоросжигательным заводам

Кабинет Министров утвердил технические требования к эксплуатации установок по сжиганию отходов и установок по совместному сжиганию отходов. Изменения вступят в силу через шесть месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Технические требования помогут качественно урегулировать работу предприятий, которые будут эксплуатировать стационарные или мобильные установки сжигания и совместного сжигания отходов. Такие предприятия более известны как "мусоросжигательные заводы".

В Украине фактически существует только один завод – "Энергия", который работает в Киеве еще с 1987 года.

"В рамках реформы строительство таких, даже современных, заводов не является приоритетным для нашей страны. Ведь мы двигаемся к круговой экономике и сосредотачиваемся на создании новых мусорообрабатывающих мощностей. Однако, двигаясь к ЕС, Украина начала большую реформу и обязалась полностью имплементировать европейское законодательство в этой сфере, а значит качественно урегулировать и вопросы функционирования мусоросжигательных установок", - отмечают в Минэкологии.

В ведомстве отмечают, что условия сжигания отходов в Украине теперь будут отвечать европейским стандартам экологической безопасности, в частности

требованиям Директивы 2008/98/ЕС об отходах;

Директивам 2010/75/ЕС о промышленных выбросах

Имплементационное решение Европейской комиссии 2019/2010 об установлении выводов о наилучших доступных методах для сжигания отходов.

"Итак, если такие заводы и будут создавать в Украине, то только с применением лучших доступных технологий и методов управления. Операторы будут обязаны внедрять мероприятия по сокращению выбросов и сбросов, осуществлять постоянный мониторинг работы установок и измерять показатели состояния воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, запахов, шумового загрязнения и тому подобное", - подчеркивают в Минэкологии.

Там уверены, что применение современных технологий и строгий контроль за выбросами помогут обеспечить максимальную эффективность и безопасность процесса.

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины выбрало более 200 инициатив по переработке отходов разного типа по всей стране. По предварительным подсчетам, воплощение этих проектов потребует инвестиций на сумму около 4 миллиардов евро.

Отметим, что стратегические цели Украины предусматривают строительство новых мусорообрабатывающих заводов в нескольких регионах, они должны начать работать до 2034 года. Уже подписаны соответствующие меморандумы по развитию инфраструктуры управления отходами с властями областей, где будут расположены эти предприятия, рассказал глава Минприроды Руслан Стрелец в интервью Delo.ua. Больше об имплементации стандартов ЕС, переработке мусора и лицензировании промышленных отходов читайте в эксклюзивном интервью с министром, опубликованном на сайте издания: " Реформа управления отходами, дерегуляция и путь в ЕС: большой разговор с министром экологии Украины Русланом Стрельцем ".