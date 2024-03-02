В Україні затвердили технічні вимоги до сміттєспалювальних заводів

Кабінет Міністрів затвердив технічні вимоги до експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів. Зміни наберуть чинність за шість місяців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що технічні вимоги допоможуть якісно врегулювати роботу підприємств, що експлуатуватимуть стаціонарні або мобільні установки спалювання та сумісного спалювання відходів. Такі підприємства більш відомі як “сміттєспалювальні заводи”.

В Україні фактично існує лише один такий завод – "Енергія", який працює в Києві ще з 1987 року.

"У рамках реформи будівництво таких, навіть сучасних, заводів не є пріоритетним для нашої країни. Адже ми рухаємося до кругової економіки і зосереджуємося на створенні нових сміттєобробних потужностей. Однак рухаючись до ЄС, Україна розпочала велику реформу та зобов’язалася повністю імплементувати європейське законодавство у цій сфері, а отже якісно врегулювати й питання функціонування сміттєспалювальних установок", - зауважують у Міндовкіллі.

У відомстві наголошують, що умови спалювання відходів в Україні тепер відповідатимуть європейським стандартам екологічної безпеки, зокрема

вимогам Директиви 2008/98/ЄС про відходи;

Директивам 2010/75/ЄС про промислові викиди

Імплементаційному рішенню Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.

"Тож якщо такі заводи й створюватимуть в Україні, то лише із застосуванням найкращих доступних технологій та методів управління. Оператори будуть зобов'язані впроваджувати заходи зі скорочення викидів та скидів, здійснювати постійний моніторинг роботи установок і вимірювати показники стану повітря, підземних та поверхневих вод, грунтів, запахів, шумового забруднення тощо", - підкреслюють у Міндовкіллі.

Там переконані, що застосування сучасних технологій та суворий контроль за викидами допоможуть забезпечити максимальну ефективність та безпечність процесу.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України обрало понад 200 ініціатив з переробки відходів різного типу по всій країні. За попередніми підрахунками, втілення цих проектів вимагатиме інвестицій на суму приблизно 4 мільярди євро.

Зауважимо, стратегічні цілі України передбачають будівництво нових сміттєобробних заводів в декількох регіонах, вони мають почати почати працювати до 2034 року. Вже підписані відповідні меморандуми щодо розвитку інфраструктури управління відходами з владою областей, де будуть розташовані ці підприємства, розповів голова Мінприроди Руслан Стрілець в інтерв'ю для видання Delo.ua. Більше про імплементацію стандартів ЄС, переробку сміття та ліцензування промислових відходів читайте в ексклюзивному інтерв'ю з міністром, опублікованим на сайті видання: "Реформа управління відходами, дерегуляція та шлях до ЄС: велика розмова з міністром екології України Русланом Стрільцем".