Колапс у сфері управління небезпечними відходами: через дії Кабміну в Україні жодне підприємство не має ліцензії

Вже тиждень як в Україні жодне підприємство не має ліцензії на здійснення операцій у сфері управління небезпечними відходами. Бізнес-спільнота заявляє, що на ринку склалася критична ситуація, та закликає Уряд терміново вжити заходів для можливості відновлення діяльності підприємствам галузі.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Зазначається, що за даними проєкту Ареna-2, у 2022 році в Україні утворилось близько 498 тисяч тон небезпечних відходів, що складає орієнтовно 12,2 кг на кожного українця.

"Це на 10% менше, ніж у 2021 році та на 70% менше ніж у 2010 році, що вже продемонструвало позитивний вплив на довкілля, адже менше небезпечних відходів потрапляє на спеціальні накопичувачі. Окрім того, перспективними були і показники управління небезпечних відходами: на утилізацію відправлялось в середньому 69%, на спалювання – близько 3%, на видалення – 28%", - зауважують в ЄБА.

Там наголошують, що покращити ситуацію мала б реформа управління відходами, передбачена профільним Законом про управління відходами, що набрав чинності через рік після прийняття, 9 липня 2023 року.

"Документом передбачено обов’язкове отримання підприємствами галузі нового виду ліцензії – на управління небезпечними відходами протягом 6 місяців після набрання чинності Законом, тобто до 9 січня 2024 року. При цьому, Закон про ліцензування, у разі запровадження нових ліцензійних умов, надає підприємствам час на приведення своєї діяльності у відповідність із вимогами ліцензійних умов, що не може бути менше ніж 2 місяці з дня їх опублікування", - підкреслюють в ЄБА.

Крім того, документи, необхідні для запуску процедури отримання нових ліцензій на управління небезпечними відходами, були затверджені та набрали чинності в середині грудня 2023 року. Мова йде про:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №1278; Порядок здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №729.

Як наголошують в ЄБА, таким чином, у підприємств галузі управління небезпечними відходами було фактично 16 робочих днів на отримання нової ліцензії, замість гарантованих законодавством 2 місяців. З 9 січня 2024 року в Україні будь-яка діяльність у сфері управління небезпечними відходами – протизаконна.

"За оперативною інформацією, вже тиждень як в Україні жодне підприємство не має ліцензії на здійснення операцій у сфері управління небезпечними відходами. І це має свої наслідки. По-перше, будь-які підприємства та установи, в результаті діяльності яких утворюються небезпечні відходи, не можуть передавати їх профільним підрядникам для подальшого правильного управління. По-друге, зупинилась робота громадських ініціатив для населення щодо безпечного управління небезпечними відходами від домогосподарств, які переважно фінансуються за рахунок коштів міжнародних донорів. По-третє, під загрозою зриву опинилось і виконання послуг з вивезення та утилізації небезпечних відходів для територіальних громад, які уклали договори із підприємствами, ліцензії яких станом на зараз втратили чинність", - Ольга Бойко, координаторка комітету промислової екології та сталого розвитку ЄБА.

Вона додає, що ця ситуація – небезпечний прецедент, який говорить, що будь-яка інвестиційна діяльність в Україні може бути припинена завдяки/через бездіяльність уповноваженого органу. До того ж, такий підхід повністю суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України.

ЄБА з травня 2023 року намагалась вести діалог та попереджала Уряд про назріваючу проблему.

"На наш останній лист із пересторогами у Міндовкілля відповіли, що «при внесенні на Уряд проєкту постанови було враховано вимоги статей Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та що у відомстві «не бачать жодної законодавчої неузгодженості»", - повідомляють в ЄБА.

Тому експерти асоціації звернулись до Офісу президента, Кабінету Міністрів України та Державної регуляторної служби з проханням сприяти вирішенню ситуації.

"Як результат – вже маємо відповідь від Державної регуляторної служби про звернення до Прем’єр-міністра України щодо необхідності внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» №314 від 18 березня 2022 року в частині надання права суб’єктам господарювання отримувати ліцензії за декларативним принципом", - зауважили в ЄБА.

Нагадаємо, Кабінет міністрів також затвердив порядок моніторингу об’єктів оброблення відходів. Документом визначено основні вимоги до організації моніторингу задля спостереження за станом навколишнього природного середовища та обсягами його ймовірного забруднення в результаті роботи установки, інженерної споруди або іншого обʼєкту операцій з відновлення або видалення відходів.

Зауважимо, стратегічні цілі України передбачають будівництво нових сміттєобробних заводів в декількох регіонах, вони мають почати почати працювати до 2034 року. Вже підписані відповідні меморандуми щодо розвитку інфраструктури управління відходами з владою областей, де будуть розташовані ці підприємства, розповів голова Мінприроди Руслан Стрілець в інтерв'ю для видання Delo.ua. Більше про імплементацію стандартів ЄС, переробку сміття та ліцензування промислових відходів читайте в ексклюзивному інтерв'ю з міністром, опублікованим на сайті видання: "Реформа управління відходами, дерегуляція та шлях до ЄС: велика розмова з міністром екології України Русланом Стрільцем".