На Одещині побудують заводи з переробки сміття: що відомо

В Одеській області об’єднані територіальні громади завершують процедуру оформлення землевпорядної документації щодо розміщення заводів з переробки твердих побутових відходів.

Про це повідомила директорка Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна, передає Укрінформ.

За її словами, на території Одеської області розташовані 628 санкціонованих сміттєзвалищ, загальною площею 1046,32 га.

"Систематизованого підходу до сортування немає, й інфраструктури, яка забезпечить управління відходами, теж немає», - зауважила Шатохіна.

Вона підкреслила, що саме тому між Одеською ОВА, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, Южненською, Подільською, Арцизькою міськими радами, Авангардівською селищною радою та Знам’янською, Саф’янівською сільськими радами було підписано меморандум.

В документі йдеться про співпрацю та партнерство щодо реалізації Національного проєкту будівництва заводів з управління відходами потужністю 50, 100, 350 тис. т/рік, які запропоновано розмістити з урахуванням дорожнього сполучення, наявності земельної ділянки, відведеної для майбутніх проєктів поводження з побутовими відходами.

"Високий рівень утворення відходів та низькі показники їх використання як вторинної сировини призводять до поглиблення екологічної кризи і загострення соціально-економічної ситуації як у країні в цілому, так і зокрема на території Одеської області", - наголосила чиновниця.

Вона додала, що обсяг зібраних твердих побутових відходів за 2022 рік склав 625 490 т, з них захоронено на полігонах твердих побутових відході 502 780 т.

З метою вирішення критичної ситуації завод з управління відходами представлятиме собою комплекс, який буде включати:

сортувальні лінії (сортування змішаних ТПВ, з відокремленням відходів металу, скла, пластику для їх подальшої реалізації для повторної переробки);

підготовку органічних відходів для утилізації в реакторах газифікації;

виробництво RDF/SRF сировини з пластикових відходів, що залишилися після сортування, паперу, текстилю, дерева, гуми та отримання RDF/SRF сировини для утилізації в реакторах газифікації;

виробництво електричної та теплової енергії на газопоршневих двигунах (ГПД) орієнтовним обсягом 7 МгВат;

передбачається встановлення сонячних панелей на всі покрівлі промислових будівель.

Як повідомила Шатохіна, наразі об’єднані територіальні громади завершують процедуру оформлення землевпорядної документації щодо розміщення на сформованих земельних ділянках заводів з переробки твердих побутових відходів.

Нагадаємо, на Прикарпатті планують збудувати сміттєпереробні заводи у п'яти містах. Сміттєобробний кластер на Івано-Франківщині складатиметься з заводів у Бурштинській, Городенківській, Калуській, Косівській та Надвірнянській громадах. Сукупно вони перероблятимуть понад 450 тисяч тонн відходів на рік.