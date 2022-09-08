В Киевской области планируют построить два мусороперерабатывающих завода

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Киевская областная военная администрация и города Бровары, Борисполь и Фастов Киевской области подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве в рамках строительства двух мусороперерабатывающих заводов. Как сообщает пресс-служба Минприроды, это будет первый крупный инвестиционный проект в рамках реформы управления отходами.

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"Около двух с половиной месяцев назад народные депутаты приняли рамочный закон "Об управлении отходами". Сегодня мы начинаем реализацию реформы с конкретного практического кейса. Фактически выполняем поручение президента Владимира Зеленского и наконец-то начинаем преодолевать мусорное нашествие в Украине", - отметил министр Руслан Стрелец.

Как сообщил министр, проекты будут реализовываться за счет кредитов европейских банков. Сейчас также ведутся переговоры с инвесторами. В целом, по словам чиновника, в рамках реформы управления отходами в Украине должно появиться не менее 200 новых мусороперерабатывающих объектов.

"Мы уже провели аналитическую работу и сформировали драфт плана размещения необходимых мусороперерабатывающих мощностей по всей Украине. Это своеобразная карта, на которой определено более 200 потенциальных инвестиционных кейсов. Среди них и сегодняшние кейсы Киевщины. Всего в области планируется строительство до 10 новых предприятий", - сообщил он.

Так, для Броварской и Бориспольской городских общин будет построен завод мощностью переработки 110-120 тысяч тонн отходов в год, для Фастовской общины – 35-100 тысяч тонн в год. Отмечается, что предприятия могут появиться уже через два года.

Их уникальностью будет использование сразу нескольких технологий обработки. В частности, будет осуществляться переработка органических (пищевых) отходов с последующим производством биометана, а также глубокая сортировка отходов с выделением ресурсоценных материалов – металлолома, стекла и пластика.