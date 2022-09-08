На Київщині планують збудувати два сміттєпереробних заводи

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Київська обласна військова адміністрація та міста Бровари, Бориспіль та Фастів Київської області підписали меморандум про співпрацю та партнерство в рамках будівництва двох сміттєпереробних заводів. Як повідомляє пресслужба Мінприроди, це буде перший великий інвестиційний проєкт в рамках реформи управління відходами.

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"Близько двох з половиною місяців тому народні депутати ухвалили рамковий закон "Про управління відходами". Сьогодні ми починаємо реалізацію реформи із конкретного практичного кейсу. Фактично виконуємо доручення президента Володимира Зеленського та нарешті починаємо долати сміттєву навалу в Україні", - зазначив міністр Руслан Стрілець.

Як повідомив міністр, проєкти реалізовуватимуть за рахунок кредитів європейських банків. Наразі також тривають перемовини з інвесторами. Загалом, за словами чиновника, в рамках реформи управління відходами в Україні має з'явитися щонайменше 200 нових сміттєпереробних об’єктів.

"Ми вже провели аналітичну роботу та сформували драфт плану розміщення необхідних сміттєпереробних потужностей по всій Україні. Це своєрідна мапа, на якій визначено більше 200 потенційних інвестиційних кейсів. Серед них і сьогоднішні кейси Київщини. Загалом в області планується будівництво до 10 нових підприємств", - повідомив він.

Так, для Броварської та Бориспільської міських громад буде збудовано завод потужністю переробки 110-120 тисяч тонн відходів на рік, для Фастівської громади - 35-100 тисяч тонн на рік. Зазначається, що підприємства можуть з'явитися вже за два роки.

Їх унікальністю буде використання одразу декількох технологій обробки. Зокрема, здійснюватиметься переробка органічних (харчових) відходів з подальшим виробництвом біометану, а також глибоке сортування відходів з виділенням ресурсоцінних матеріалів - металобрухту, скла та пластику.