Під Львовом запустили електростанцію, яка працює на смітті (ФОТО)

На полігоні твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі Львівської міської громади запрацювала біогазова електростанція. Про це повідомляє прес-служба мерії обласного центру.

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Створення електростанції, що викачує газ із полігону та перетворює його на електроенергію, є спільним проектом НАК "Нафтогаз України" та групи компаній Clear Energy. Зазначається, що на станції встановлено австрійське обладнання Jenbacher, яке використовується у біогазових проектах по всій Європі.

Як пояснюють у мерії, звалищний газ формується при анаеробному (без доступу повітря) розкладанні органічних залишків відходів (залишки їжі, листя, гілок тощо).

Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Львівська міськрада Фото: Нафтогаз України Фото: Нафтогаз України Фото: Нафтогаз України Фото: Нафтогаз України Фото: Нафтогаз України

Збір біогазу здійснюється за допомогою свердловин, які рівномірно розташовані по тілу полігону, та системи збору поверхневих газів. Зараз на цьому полігоні пробурено 29 вертикальних та чотири горизонтальні свердловини.

Свердловини пробурені вертикально на глибину 12,5 метра, і від кожної йде трубопровід (шлейф) до газозбірного пункту, а від газозбірних пунктів трубопроводами біогаз потрапляє на електрогенераторну установку.

Далі газ спалюється у двигуні, що обертає електричний генератор. Електроенергія, що утворюється, передається в мережу за допомогою комплектної трансформаторної підстанції.

При цьому зазначається, що технологія дегазації на звалищах не лише знижує викиди метану, а й знижує викиди летючих органічних сполук та інших забруднювачів повітря, усуваючи неприємні запахи. Крім того, вона суттєво мінімізує ризик загорянь та пожеж на звалищі, сприяє скороченню попадання токсинів у ґрунт навколо полігону.

"Завдяки побудованій тут біогазовій електростанції, 38 гектарів сміттєвого полігону, який викидає мільйони кубометрів шкідливого звалищного газу, стануть джерелом енергії для навколишніх домогосподарств. За нашими підрахунками, завдяки цьому об’єкту в атмосферу не потрапить понад 2 мільйони м куб. метану, який в 30 разів сильніше шкодить клімату, ніж вуглекислий газ", - зазначив голова НАК Юрій Вітренко.

У "Нафтогазі" очікують, що електростанція щорічно перероблятиме понад 800 тисяч кубометрів газу, виробляючи 2645 тисяч кВт-годин електроенергії і забезпечуючи "зеленою" енергією близько 735 домогосподарств. Також вона дозволить скоротити обсяг викидів вуглекислого газу в атмосферу приблизно на 30 тисяч тонн на рік.

Нагадаємо, що в травні-червні 2016 роках саме ситуація з полігоном у Великих Грибовичах, експлуатація якого була заборонена після загибелі рятувальників, які гасили пожежу на цьому сміттєзвалищі, призвела до серйозної кризи, яка торкнулася багатьох регіонів України через нездатність львівської влади забезпечити утилізацію сміття іншим шляхом та стихійної появи цього сміття в інших регіонах. Очистити обласний центр від сміття вдалося лише через рік у липні 2017-го.

На початку вересня 2017 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 35 мільйонів євро на вирішення проблеми львівського сміття, з чого 10 мільйонів становив грант на рекультивацію сміттєзвалища у Великих Грибовичах, а 25 мільйонів – кредит на будівництво сміттєпереробного заводу на території Львівської ТЕЦ-2.