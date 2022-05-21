Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)

На полигоне твердых бытовых отходов в селе Великие Грибовичи Львовской городской общины заработала биогазовая электростанция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

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Создание электростанции, выкачивающей газ из полигона и превращающей его в электроэнергию, является совместным проектом НАК "Нафтогаз Украины" и группы компаний Clear Energy. Отмечается, что на станции установлено австрийское оборудование Jenbacher, используемое в биогазовых проектах по всей Европе.

Как поясняют в мэрии, свалочный газ формируется при анаэробном (без доступа воздуха) разложении органических остатков отходов (остатки пищи, листьев, веток и так далее).

Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Львовский горсовет Фото: Нафтогаз Украины Фото: Нафтогаз Украины Фото: Нафтогаз Украины Фото: Нафтогаз Украины Фото: Нафтогаз Украины

Сбор биогаза осуществляется с помощью скважин, которые равномерно расположены по телу полигона, и системы сбора поверхностных газов. Сейчас на этом полигоне пробурены 29 вертикальных и четыре горизонтальных скважины.

Скважины пробурены вертикально на глубину 12,5 метра, и от каждой идет трубопровод (шлейф) к газосборному пункту, а от газосборных пунктов по трубопроводам биогаз попадает на электрогенераторную установку.

Далее газ сжигается в двигателе, вращающем электрический генератор. Образующаяся электроэнергия передается в сеть с помощью комплектной трансформаторной подстанции.

При этом отмечается, что технология дегазации на свалках не только снижает выбросы метана, но и снижает выбросы летучих органических соединений и других загрязнителей воздуха, устраняет неприятные запахи. Кроме того, она существенно минимизирует риск возгораний и пожаров на свалке, способствуя сокращению попадания токсинов в почву вокруг полигона.

"Благодаря построенной здесь биогазовой электростанции 38 гектаров мусорного полигона, выбрасывающего миллионы кубометров вредного свалочного газа, станут источником энергии для окружающих домохозяйств. По нашим подсчетам, благодаря этому объекту в атмосферу не попадет более 2 миллионов кубометров метана, который в 30 раз сильнее вредит климату, чем углекислый газ", - отметил глава НАК Юрий Витренко.

В "Нафтогазе" ожидают, что электростанция будет перерабатывать ежегодно более 800 тысяч кубометров газа, производя 2645 тысяч кВт-часов электроэнергии и снабжая "зеленой" энергией около 735 домохозяйств. Также она позволит сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 30 тысяч тонн в год.

Напомним, что в мае-июне 2016 годах именно ситуация с полигоном в Великих Грибовичах, эксплуатация которого была запрещена после гибели спасателей, тушивших пожар на этой свалке, привела к серьезному кризису, затронувшему многие регионы Украины из-за неспособности львовских властей обеспечить утилизацию мусора иным путем и стихийного появления этого мусора в других регионах. Очистить областной центр от мусора удалось лишь спустя год в июле 2017-го.

В начале сентябре 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 миллионов евро на решение проблемы львовского мусора, из чего 10 миллионов составил грант на рекультивацию свалки в Великих Грибовичах, а 25 миллионов - кредит на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2.