Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Энергетика
Дата публикации

Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)

Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Львовский горсовет

На полигоне твердых бытовых отходов в селе Великие Грибовичи Львовской городской общины заработала биогазовая электростанция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Создание электростанции, выкачивающей газ из полигона и превращающей его в электроэнергию, является совместным проектом НАК "Нафтогаз Украины" и группы компаний Clear Energy. Отмечается, что на станции установлено австрийское оборудование Jenbacher, используемое в биогазовых проектах по всей Европе.

Как поясняют в мэрии, свалочный газ формируется при анаэробном (без доступа воздуха) разложении органических остатков отходов (остатки пищи, листьев, веток и так далее).

Фото 2 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Львовский горсовет
Фото 3 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Львовский горсовет
Фото 4 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Львовский горсовет
Фото 5 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Львовский горсовет
Фото 6 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Львовский горсовет
Фото 7 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Львовский горсовет
Фото 8 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Нафтогаз Украины
Фото 9 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Нафтогаз Украины
Фото 10 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Нафтогаз Украины
Фото 11 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Нафтогаз Украины
Фото 12 — Под Львовом запустили электростанцию, работающую на мусоре (ФОТО)
Фото: Нафтогаз Украины

Сбор биогаза осуществляется с помощью скважин, которые равномерно расположены по телу полигона, и системы сбора поверхностных газов. Сейчас на этом полигоне пробурены 29 вертикальных и четыре горизонтальных скважины.

Скважины пробурены вертикально на глубину 12,5 метра, и от каждой идет трубопровод (шлейф) к газосборному пункту, а от газосборных пунктов по трубопроводам биогаз попадает на электрогенераторную установку.

Далее газ сжигается в двигателе, вращающем электрический генератор. Образующаяся электроэнергия передается в сеть с помощью комплектной трансформаторной подстанции.

При этом отмечается, что технология дегазации на свалках не только снижает выбросы метана, но и снижает выбросы летучих органических соединений и других загрязнителей воздуха, устраняет неприятные запахи. Кроме того, она существенно минимизирует риск возгораний и пожаров на свалке, способствуя сокращению попадания токсинов в почву вокруг полигона.

"Благодаря построенной здесь биогазовой электростанции 38 гектаров мусорного полигона, выбрасывающего миллионы кубометров вредного свалочного газа, станут источником энергии для окружающих домохозяйств. По нашим подсчетам, благодаря этому объекту в атмосферу не попадет более 2 миллионов кубометров метана, который в 30 раз сильнее вредит климату, чем углекислый газ", - отметил глава НАК Юрий Витренко.

В "Нафтогазе" ожидают, что электростанция будет перерабатывать ежегодно более 800 тысяч кубометров газа, производя 2645 тысяч кВт-часов электроэнергии и снабжая "зеленой" энергией около 735 домохозяйств. Также она позволит сократить объем выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 30 тысяч тонн в год.

Напомним, что в мае-июне 2016 годах именно ситуация с полигоном в Великих Грибовичах, эксплуатация которого была запрещена после гибели спасателей, тушивших пожар на этой свалке, привела к серьезному кризису, затронувшему многие регионы Украины из-за неспособности львовских властей обеспечить утилизацию мусора иным путем и стихийного появления этого мусора в других регионах. Очистить областной центр от мусора удалось лишь спустя год в июле 2017-го.

В начале сентябре 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 миллионов евро на решение проблемы львовского мусора, из чего 10 миллионов составил грант на рекультивацию свалки в Великих Грибовичах, а 25 миллионов - кредит на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2.

Автор:
Тимофей Беспятов