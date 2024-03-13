Насмітили на півмільярда: аудитори підрахували екологічну шкоду від незаконного звалища під Бородянкою

Внаслідок забруднення земель у Бородянській територіальній громаді незаконною утилізацією твердих побутових відходів на Бородянському сміттєзвалищі, громаді було завдано збитків майже на 630 млн грн.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

Аудитори з північного офісу Держаудитслужби та спеціалісти Державної екологічної інспекції виявили серйозні порушення під час утилізації відходів з Бородянки та сусідніх населених пунктів на полігоні, не призначеному для таких цілей. При цьому об’єм сміттястановить майже 876 тис. м³.

В результаті в селі Нове Залісся пошкоджено земельну ділянку площею 13,35 га (еквівалентно 20 футбольним полям), їй завдано шкоди на суму 39 млн грн. Загальні збитки від забруднення земель склали понад 590 млн грн.

Встановлено, що відходи на звалище доставлялись транспортом, що не належить комунальній організації Бородянської селищної ради "Благоустрій-Бородянка", а також - без відповідних дозволів. Це принесло зловмисникам понад 4,6 млн грн незаконного доходу.

Повідомляється, що спеціалістами було проведено обстеження стану грунтів і встановлено перевищення показників вмісту амонію, хлоридів і нітратів.

Після завершення перевірки всі необхідні матеріали будуть надіслані до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до відповідальності.

Раніше відомство повідомляло, що комунальне підприємство "Благоустрій-Бородянка", що використовує полігон, не має всіх необхідних дозвільних документів для здійснення господарської діяльності із захоронення твердих побутових відходів.

З’ясувалося, що полігон не обладнаний необхідними засобами для утилізації відходів і не пройшов обов'язкової екологічної оцінки, що створює загрозу для навколишнього середовища та здоров'я громадян через ризик забруднення підземних вод, річок та криниць.

Аудитори також встановили, що протягом майже трьох років підприємство займалося вивозом сміття на полігон без офіційно затверджених тарифів на ці послуги, сплачуючи понад 1,14 млн грн за транспортування відходів двом компаніям з майже одноковими назвами. Приблизно 883 тис. грн було перераховано ТОВ "Утілсервіс", а понад 250 тис. грн - ТОВ "УТІЛ-СЕРВІС".

Аудитори зазначають, що за даними системи Prozzorro наприкінці 2022 р. та у 2023 р. ТОВ “УТІЛ-СЕРВІС”, ТОВ “Утілсервіс”, ТОВ "Укр-Еко-Сервіс" укладали договори на послуги з розміщення твердих побутових відходів на полігоні у с. Нове Залісся, зібраних та вивезених не лише з селища Бородянка, але й з інших населених пунктів Бучанського району на суму понад 2,5 млн грн.

Таким чином, бездіяльність посадових осіб "Благоустрій-Бородянка" призвела до незаконного розміщення твердих побутових відходів іншими компаніями на комунальній землі, які отримали понад 3,64 млн грн доходу.

Нагадаємо, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Київська обласна військова адміністрація та міста Бровари, Бориспіль та Фастів Київської області підписали меморандум про співпрацю та партнерство в рамках будівництва двох сміттєпереробних заводів. Проєкти реалізовуватимуть за рахунок кредитів європейських банків. Наразі також тривають перемовини з інвесторами.