Военная администрация Гостомеля разворовала на восстановлении поселка более 5 миллионов гривен - БЭБ

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили схему присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой военной администрации.

Как говорится в сообщении бюро, в 2022-2023 годах они заключили ряд договоров на проведение работ по устранению аварий в жилом фонде, возникших в результате боевых действий, вызванных военной агрессией России против Украины, и обустройству укрытий. Оказалось, что договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.

Следователи выяснили, что фактические строительные работы были выполнены не в полном объеме, а отдельные работы вообще были осуществлены силами коммунальщиков, о чем свидетельствуют акты выполненных работ.

Отмечается, что средства, полученные преступным путем, предприятия-победители закупок перечисляли на счета фиктивных предприятий, офисы которых расположены в Виннице, а позже обналичивали их. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5 миллионов гривен.

Детективы провели обыски в зданиях военной администрации и ЖКХ, а также в офисных помещениях, где размещались фиктивные предприятия. Изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и флэш-накопители, где хранилась информация о противоправной деятельности.

Изъятые документы направлены в экспертное учреждение для проведения строительно-технической и экономической экспертиз с целью установления фактических убытков, нанесенных государству.

Расследование ведется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Фигурантам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что Гостомельская поселковая ВА была первой созданной в Украине военной администрацией на местном уровне: причиной стало убийство в период захвата поселка российскими оккупационными войсками в марте 2022 года поселкового головы Юрия Прилипко.

Начальником администрации президент Владимир Зеленский сперва назначил Тараса Думенко, которого уже в июле уволил после протестов местных жителей. Новым начальником тогда был назначен Сергей Борисюк.