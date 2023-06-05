Військова адміністрація Гостомеля розікрала на відбудові селища понад 5 мільйонів гривень - БЕБ

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області викрили схему привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації.

Як ідеться у повідомленні бюро, в 2022-2023 роках вони уклали низку договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією Росії проти України, та облаштування укриттів. Виявилось, що договори укладались з підконтрольними суб’єктами господарської діяльності за завищеними цінами.

Слідчі з’ясували, що фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників, про що свідчать акти виконаних робіт.

Зазначається, що кошти, отримані злочинним шляхом, підприємства-переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 мільйонів гривень.

Детективи провели обшуки в будівлях військової адміністрації та ЖКГ, а також в офісних приміщеннях, де розташовувались фіктивні підприємства. Вилучено первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та флеш-накопичувачі, де зберігалась інформація щодо протиправної діяльності.

Вилучені документи направлені до експертної установи для проведення будівельно-технічної та економічної експертиз з метою встановлення фактичних збитків, завданих державі.

Розслідування ведеться за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Гостомельська селищна ВА була першою створеною в Україні військовою адміністрацією на місцевому рівні: причиною стало вбивство в період захоплення селища російськими окупаційними військами в березні 2022 року селищного голови Юрія Прилипка.

Начальником адміністрації президент Володимир Зеленський спершу призначив Тараса Думенка, якого вже у липні звільнив після протестів місцевих жителів. Новим начальником тоді було призначено Сергія Борисюка.