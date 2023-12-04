Экс-глава Гостомеля украл гораздо больше денег на ремонт поврежденного войной жилья, чем выявило БЭБ - аудит

Государственная аудиторская служба выявила факты, свидетельствующие о существенных нарушениях и злоупотреблениях в процессе восстановления поврежденного в результате боевых действий и агрессии России имущества в поселке Гостомель Киевской области.

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Как говорится в сообщении ведомства, 100 поврежденных домов в общине остаются не восстановленными из-за недобросовестных подрядчиков, а общая сумма нарушений, выявленных в ходе ревизии поселковой администрации в 2022-2023 годах, достигает более 21 миллиона гривен.

"Жители Гостомельской общины, которая одной из первых приняла на себя удар врага, возмущаются, что на восстановление их жилья уходят значительные средства, однако работы либо вообще не выполнялись, либо выполнялись лишь частично. К сожалению, такие случаи подтвердились", - отметила глава службы Алла Басалаева.

По словам чиновницы, средства на восстановление выделялись и подрядчики их оперативно осваивали, "забыв" при этом выполнить свои основные обязательства – отремонтировать или отстроить разрушенные дома.

"В то время, когда государство пытается помочь жителям пострадавших общин, выделяя значительные суммы средств из госбюджета на приобретение строительных материалов для восстановления поврежденного жилья, бывший начальник Гостомельской военной администрации, получив от Киевской областной администрации эти материалы на сумму почти 11 миллионов гривен, просто их присвоил", - рассказала она.

Кроме того, аудиторами на одном из коммунальных предприятий поселкового совета была установлена нехватка благотворительной помощи, а именно строительных материалов на общую сумму 1,2 миллиона гривен.

Также глава Госаудитслужбы привела примеры действий недобросовестных подрядчиков, которым были выделены бюджетные средства на работы по восстановлению и которые не выполнили работы или выполнили их не полностью.

Так случилось с домами в селе Мощун и самом Гостомеле. Так, на одном доме должны были восстановить крышу, а в другом заменить выбитые окна. По документам, работы были выполнены и оплачены, однако на самом деле жители остались без заявленных ремонтов.

Отмечается, что только на эти два объекта из городского бюджета было выделено почти 0,5 миллиона гривен, а некоторым застройщикам Гостомельская поселковая военная администрация заменила окна в зданиях в полном объеме на 2,9 миллиона гривен при том, что люди там не проживают и эти квартиры вообще не проданы

"Это лишь несколько эпизодов из того, что выявили аудиторы в ходе ревизии использования бюджетных средств, выделенных на восстановление. К сожалению, зафиксировано более 100 случаев невыполнения работ по восстановлению жилья жителей Гостомельской общины", - указала Басалаева.

Хищения на восстановлении Гостомеля выявило и БЭБ

Напомним, что еще в июне Бюро экономической безопасности разоблачило схему присвоения бюджетных средств должностными лицами Гостомельской поселковой ВА через заключение в 2022-2023 годах договоров на устранение аварий в жилищном фонде в результате боевых действий, а также обустройства укрытий.

Оказалось, что договоры заключались с подконтрольными компаниями по завышенным ценам, фактические строительные работы были выполнены не в полном объеме, а отдельные работы вообще были проведены силами коммунальщиков, о чем свидетельствуют акты выполненных работ.

Подрядчики же полученные деньги перечисляли фиктивным юрлицам с офисами в Виннице, а позже обналичивали их. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба составила более 5 миллионов гривен.

Гостомелю "не везет" с руководством

Через три дня после этого сообщения президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борисюка с должности начальника Гостомельской поселковой ВА, назначив вместо него Сергея Смаля.

Борисюк был назначен в июле 2022 года вместо Тараса Думенко, который был уволен после протестов местных жителей, упрекавших чиновника в разгильдяйстве и нежелании очищать поселок от мусора и последствий российской оккупации, а также в безосновательности уничтожения 600 деревьев в местном парке.

Напомним, что Гостомельская поселковая ВА была первой созданной в Украине военной администрацией на местном уровне: причиной стало убийство в период захвата поселка российскими оккупационными войсками в марте 2022 года главы общины Юрия Прилипко.

Пока это единственная в Украине община, где Зеленскому пришлось назначать нового руководителя уже трижды. Также это единственная негородская общества, имеющая введенный в начале войны статус города-героя Украины.