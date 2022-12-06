НБУ выпустил памятную медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень"

Национальный банк Украины выпустил памятную медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень". Она посвящена стойкости, выдержке и героизму людей, проживающих в этих населенных пунктах, и почтению памяти погибших. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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На аверсе медали размещена стилизованная композиция, сформированная из карт Гостомеля, Бучи, Ирпеня, которые вместе напоминают форму сердца. Вверху над композицией – вражеский десантник с простреленным парашютом и самолет "Мрия". Внизу – символ возрождения жизни – стилизованный цветок.

На реверсе медали изобразили девочку на качелях, у которой во время вражеской атаки разрывается лента для волос, символизирующая прерванную жизнь. На реверси также изобразили отпечатки грязных сапог врага, птицу как символ продолжения жизни (возле девочки), стилизованный город (вверху), лес, простреленную "реку жизни" (внизу).

"После российского вторжения 24 февраля 2022 года Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев, военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с агрессивной войной России против Украины", - напоминают в НБУ.

Медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень" изготовлена из нейзильбера, тираж - до 100 000 шт., из них до 50 000 экземпляров будет изготовлено в 2022 году.

Накануне НБУ выпускал памятную медаль в честь Мариуполя. Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж – до 100 000 штук, в том числе до 50 000 штук в 2022 году. А первая памятная монета из серии "города-герои" была посвящена Херсону. НБУ представил ее 21 ноября.