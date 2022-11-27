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НБУ выпустил памятную медаль в честь Мариуполя
Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж – до 100 000 штук, в том числе, до 50 000 в 2022 году.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Дизайн для медали создала киевская художница Марина Куц. По ее замыслу, реверс медали содержит образ преданного Украине воина, вокруг которого – стилизованные обломки, оружие, перекресток прицела.
На аверсе медали изображена композиция, символизирующая город-герой: фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции Азовстали, на которые летят бомбы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В написании слова "Мариуполь" букву "i" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, а буква "о" имитирует карту города, созданную из двух профилей – детского и взрослого, как символ принудительной депортации.
Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь – один из геральдических элементов, содержащийся на гербе Мариуполя.
"Это образ надежды на освобождение и возрождение украинского города", - говорится в сообщении НБУ.
Напомним, что "Укрпочта" выпустила марку "Херсон – это Украина!"