НБУ выпустил памятную медаль в честь Мариуполя

Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж – до 100 000 штук, в том числе, до 50 000 в 2022 году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Дизайн для медали создала киевская художница Марина Куц. По ее замыслу, реверс медали содержит образ преданного Украине воина, вокруг которого – стилизованные обломки, оружие, перекресток прицела.

На аверсе медали изображена композиция, символизирующая город-герой: фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции Азовстали, на которые летят бомбы.

В написании слова "Мариуполь" букву "i" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, а буква "о" имитирует карту города, созданную из двух профилей – детского и взрослого, как символ принудительной депортации.

Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь – один из геральдических элементов, содержащийся на гербе Мариуполя.

"Это образ надежды на освобождение и возрождение украинского города", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что "Укрпочта" выпустила марку "Херсон – это Украина!"