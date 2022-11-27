Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Банки
Дата публікації

НБУ випустив пам'ятну медаль на честь Маріуполя

НБУ випустив пам'ятну медаль на честь Маріуполя
НБУ

Медаль виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 100 000 штук, у тому числі, до 50 000 штук у 2022 році.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила прес-служба НБУ. 

Дизайн для медалі створила київська художниця Марина Куц. За її задумом, реверс медалі містить образ відданого Україні воїна, навколо якого – стилізовані уламки, зброя, перехрестя прицілу.

Фото 2 — НБУ випустив пам'ятну медаль на честь Маріуполя

На аверсі медалі зображено композицію, що символізує місто-герой: фасад драматичного театру під прицілом та стилізовані конструкції Азовсталі, на які летять бомби.

У написанні слова "Маріуполь" літеру "і" заміняє свічка як символ пам’яті за загиблими, а літера "о" імітує карту міста, створену з двох профілів – дитячого та дорослого, як символ примусової депортації.

Фото 3 — НБУ випустив пам'ятну медаль на честь Маріуполя

Унизу на тлі стилізованих хвиль зображено якір – один з геральдичних елементів, що міститься на гербі Маріуполя.

"Це образ надії на звільнення та відродження українського міста", - йдеться в повідомленні НБУ. 

Нагадаємо, що "Укрпошта" випустила марку "Херсон – це Україна!"