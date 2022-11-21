В Україні презентувли першу пам’ятну медаль, присвячену містам героїв

Національний банк презентував першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої містам героїв - "Херсон – місто героїв".

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"19 листопада 2022 року на центральній площі вільного Херсона, який ще зовсім недавно був під російською окупацією, відбулася презентація першої пам’ятної медалі із серії, присвяченої містам героїв, – "Херсон – місто героїв"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що голова НБУ України Андрій Пишний вручив пам’ятні медалі голові Херсонської обласної військової адміністрації Ярославу Янушевичу.

"Ми всі неодноразово протягом останніх восьми місяців повторювали день у день і завжди вірили, що Херсон – це Україна, що він незабаром повернеться. Ці вісім місяців окупації були наповненні хоробрістю, подіями, які сповнювали Україну вірою в перемогу. Сьогодні саме в Херсоні ми представляємо пам’ятну медаль "Херсон – місто героїв". На ній наші митці зобразили події, які тут відбувалися", – прокоментував Пишний.

Дизайн пам’ятної медалі "Херсон – місто героїв", розроблений художницею Наталією Фандіковою, відтворює краєвиди довоєнного міста Херсона – красивого, гармонійного, що надихає до життя, – у сплетінні історичних подій весни 2022 року, коли містяни сміливо та самовіддано протестували проти окупантів.

Цією медаллю НБУ започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їх мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії РФ проти України.

У серії також заплановано випуск медалей, присвячених містам героїв – Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

У Нацбанку планують 21 листопада 2022 року презентувати пам’ятну медаль присвячену "Харкову – місто героїв ". 25 листопада 2022 року буде презентована пам’ятна медаль "Маріуполь – місто героїв". А 5 грудня 2022 року буде презентована пам’ятна медаль "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь".

Усі медалі виготовлені із нейзильберу, тиражем – до 100 тис. шт. кожна.

Пам’ятні медалі реалізовуватимуть банки-дистриб’ютори НБУ: АТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ "Таскомбанк" та АТ КБ “ПриватБанк".

Нагадаємо, НБУ ввів в обіг пам'ятні монети, присвячені наданню Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу, номіналом 5 та 10 гривень.